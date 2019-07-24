حراك برلماني لتعديل اعتماد سانت ليغو 1.9 بالانتخابات المحلية

كشفت مصادر برلمانية ، اليوم الأربعاء ، عن وجود حراك من قبل بعض النواب لجمع التواقيع من أجل تعديل اعتماد سانت ليغو 1.9 بانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المصادر، ان “هناك نواب من كتل سياسية مختلفة ، لديهم اعتراض وتحفظ على اعتماد سانت ليغو 1.9 بالانتخابات المحلية، كونه سوف يفرض هيمنة الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة، ويبعد ويزيل القوى الصغيرة”.

وبينت المصادر ان “نواب من كتل سياسية مختلفة، جمعوا تواقيع، من أجل طرح فقرة تعديل اعتماد سانت ليغو 1.9 بالانتخابات المحلية ، وهذا الطلب سيقدم بشكل رسمي مع تواقيع النواب، بجلسة يوم غد الخميس”.

وصوت البرلمان العراقي اخيرا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، عبر اعتماد طريقة “سانت ليغو” في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9.

يُشار إلى أنّ طريقة “سانت ليغو” هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.