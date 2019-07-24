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د.اياد علاوي يبارك تشكيل المنبر العراقي في ديالى:ادعوكم لتحمل مسؤولية الحفاظ على جمال تنوعها ووحدة ابنائها

بارك رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي الجهود الكبيرة التي بذلتها الشخصيات الاكاديمية والعشائرية وابناء محافظة ديالى بكافة شرائحهم الكريمة والتي تكللت باعلان تشكيل المنبر العراقي في المحافظة.

ودعا الدكتور علاوي اعضاء منبر ديالى الى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على جمال التنوع الذي تشهده المحافظة والوحدة الراسخة بين ابنائها، مؤكدا في الوقت ذاته ان ديالى ينبغي ان تبقى رمزاً للتعايش السلمي والاخوة المشتركة.

كما اوضح الدكتور علاوي ان المحافظة التي ذاقت من ويلات الارهاب الأمرين، بأمس الحاجة الى جهود ابنائها من حملة المشروع الوطني لاعادة بنائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى ابنائها وهو ما ينشده الجميع من تشكيل المنبر العراقي فيها.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
24 تمــــوز 2019

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