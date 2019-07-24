ربط بريد اقليم كوردستان بمنظومة دولية .. والحكومة تقدم خدمات نقل بأسعار منخفضة

اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن ربط بريد الاقليم بالمنظومة البريدية الدولية (IPS).

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان هذه المنظومة دولية وتربط بريد اقليم كوردستان ببُرُد بلدان العالم كافة مما يسهل على المواطنين في الاقليم المراجعة والتحقق من وقت وصول البُرُد في اي مكانٍ بالعالم.

واوضح ان بريد اقليم كوردستان الخاص بالقطاع العام يقدم خدمات بأسعار منخفضة مقارنة بالقطاع الخاص اذ يتم ايصال البضائع والطلبات البريدية بواسطة الخطوط الجوية.

وتابع محمد انه “وفق تلك المنظومة لا يتم ايصال البُرُد مباشرة الى المناطق التي يتم ارسالها اليها الا ان القطاع العام يمتاز بتقديم معلومات عن الاماكن التي يتم نقل البُرُد اليها، وفي حال حدوث اي عرقلة او مشكلة فانه سيكون لديه علم واطلاع مباشر”، مؤكدا ان الدول المتقدمة تعمل بهذه المنظومة البريدية.