عبد الناصر وثوره يوليو

وُلد الزعيم جمال عبد الناصر بالإسكندرية ، ووالده من بني مر بمحافظة أسيوط،تخرج في الكلية الحربية عام 1938م ،وقام عبد الناصر بقيادة ثورة 23 يوليو 1952، أطاحت بالملك فاروق وإزاحه الاستعمارالبريطانى عن مصر،كما قام ناصر والظباط الأحرار بإلغاء الحكم الملكى فى 18 يونيه 1953، و أعلن ناصر والضباط الأحرارقيام الجمهوريه فى مصر. قد اختار الضباط الأحرار محمد نجيب رئيسا لمصر

وبعد ذلك أصبح ناصر رئيسا لمصر في 14 نوفمبر 1954م،وقد تم جلاء القوات البريطانيه عن مصر 19 أكتوبر 1954م)

الزعيم جمال عبد الناصرفى قلب الملايين من الشعب المصرى وحبيب الملايين من دول العالم العربى والاسلامى،لأنه إهتم بمشاكل وألالام المواطنين وسعى لتحقيق أحلام الانسان البسيط،..أصدر قانون الإصلاح الزراعى فى مصر( رقم 171 لسنة 1952 ) للقضاء على النظام الإقطاعى الذى كان سائدا فى مصر ،

قام ناصر بالحفاظ على حقوق العمال والفلاحين فى مصر

وشهدت مصر نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة وإنشاء المدارس والجامعات وجعل التعليم مجانى،أنشأ معرض الكتاب،

أعلن تأميم شركة قناة السويس ،فى 26 يوليه 1956 فى خطبه فى اسكندريه،قامت بريطانيا، وفرنسا،وإسرائيل، بالعدوان الثلاثى على مصر هجوم عسكرى، انتهى باحتلال سيناء لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية وتم تحرير سيناء بعد ذلك فى حرب 73 فى عهد أحد أبناء مصر وأبطالها الزعيم السادات،دعم الرئيس عبد الناصر القضية الفلسطينية وكان له دور رئيسي وحيوى في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وأيضا حركة عدم الانحياز،

وكان الزعيم جمال عبد الناصر قد اشترك فى حرب فلسطين سنة 1948

ساند ناصرحركات التحرر الوطنى مثل ثورة الجزائر،واليمن ، ليبيا، العراق والسودان و كثير من البلاد العربيه والافريقيه،استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم انجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 ابريل 1964 .

و قام الزعيم ناصر بإنشاء السد العالي لحمايه أهل مصر من أخطار الفيضانات المدمره للبلاد وتوليد الكهرباء،وقام بإنشاء التليفزيون المصري، تأميم البنوك المصرية الخاصة والأجنبية.وبناء برج القاهره والعديد من المصانع وأنشأ استاد القاهرة.أسس منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.كما تم إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958م أصبح ناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة

بعد انتهاء القمة يوم 28 سبتمبر 1970إجتماع مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لوقف القتال الناشب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني،عانى جمال عبد ناصر من نوبة قلبية. ،

وفاه جمال عبد الناصر فى بيته فى القاهره فى 28 سبتمبر 1970 أيلول الأسود بعد 18 عاماً قضاها في السلطة.أصبح ناصر فى قلوب وعقول الملايين”رمزا للكرامة العربية”

هانم داود