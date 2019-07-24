عمر العبداللات يغني البومه الجديد “505” بحفله الإستثنائي في مهرجان جرش 2019

تضمن الألبوم الجديد ثماني أغنيات جديدة

عمّان\الأردن – 24 يوليو 2019:

تألق “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات في غناء أغنيات ألبومه الجديد الذي حمل عنوان “505” خلال حفله الكبير والإستثنائي في إفتتاح حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019، وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن التفاعل معها والغناء المتواصل مع كل أغنية، مؤكداً تميز الأغنيات ونجاحها ووصولها الى الجمهور بشكل سريع ومميز.

وقدم عمر العبداللات أغنيتين من ضمن أغنيات الألبوم “505” بدأها بأغنية “نزرع ورد” من كلمات خضر العبدالله، والحان عدنان الجبوري وتوزيع فادي جيجي، ثم أتبعها بأغنية “لما بشوفك” من كلمات والحان اسكندر البيطار وتوزيع عمر صباغ، الى جانب مجموعة الأغنيات من أهم أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الغنائية والناجحة.

كما تضمن الألبوم أغنية “لا روحة ولا جية” من كلمات وألحان بشار السرحان، وتوزيع ميثم علاء الدين، وأغنية “أم الدبل” كلمات مصطفى حسن والحان محمد رحيم وتوزيع توما، ثم أغنية “مهوّي” من كلمات علي بدر والحان ضياء الميالي وتوزيع عثمان عبود، وأغنية “سهل عادي” كلمات محمد القاسمي والحان حامد الحبشي وتوزيع إلهامي الدهيمة، وأغنية “يا كثر ما قلت” كلمات حمود البغيلي والحان عمر العبداللات وتوزيع محمد القيسي، ثم أغنية “الغيرة” كلمات الدكتور صالح الشادي والحان وتوزيع أيمن عبدالله.

وفي ختام الليلة الغنائية الجماهيرة الناجحة في إفتتاح مهرجان جرش 2019 على المسرح الجنوبي، والتي قدمها لوحدة دون مشاركة أحد، كونها الحفلة الوحيدة التي أحياها فناناً واحداً ضمن جدول ليالي المهرجان هذا العام، وتم تكريمه عن مشاركته الثامنة في المهرجان والناجحة، من قبل رئيس بلدية مدينة جرش، ليقوم بدوره “صوت العروبة” عمر العبداللات وإهداء درع التكريم إلى أهل الصحافة والإعلام الأردنيين والعرب لدعمهم الدائم له في مسيرته الفنية، شاكراً إدارة المهرجان ومثمنا لهم اختياره ليكون نجم إفتتاح فعاليات المسرح الجنوبي في دورته الرابعة والثلاثين.

الى جانب ذلك، بدأ عمر العبداللات بتجهيز مجموعة من الأعمال والنشاطات التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة في الأردن وفي عدد من دول الخليج ومصر والوطن العربي، والتي ستشكل مفاجآت متعددة وجديدة على مستوى الأغنية الأردنية التي يعد العبداللات سفيرها دائماً في المحافل العربية.

ملاحظة: مرفق صور الفنان عمر العبداللات في حفل إفتتاح مهرجان جرش 2019.

ومرفق أيضاً (لينك) رابط أغنية “نزرع ورد” من ألبوم “505” الجديد:

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مــراد النتشـــة