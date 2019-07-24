كين عن هدفه السينمائي: واحد من الأجمل في مسيرتي

أثنى مهاجم توتنهام هاري كين على هدفه المذهل الذي سجله بعد ظهر اليوم في مرمى يوفنتوس، في اللقاء الودي الذي جمع الناديين في أقصى شرق الكرة الأرضية، وانتهى بفوز الديوك بثلاثية مقابل اثنين، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

وفي تعليقه الأول على هدفه الذي منح به الفوز للسبيرس في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة، قال قائد المنتخب الإنجليزي للصحفيين “الهدف؟ ربما يعتبر من أجمل الأهداف في مسيرتي، قد رأيت الحارس تشيزني بعيدًا جدًا عن الخط، لذا كان قراري استغلال الفرصة، وعلى الفور قمت بالتصويب ومن حسن الحظ ذهبت في المرمى”.

وعن اكتمال شفاؤه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة في نهاية الموسم الماضي، وعودته للمشاركة للمرة الأولى في نهائي دوري الأبطال واليوم أمام اليوفي لمدة 45 دقيقة، قال “كان من الرائع أن أحصل على 45 دقيقة، هي بداية جيدة لمرحلة ما قبل الموسم، ومن الواضح أن الجميع يعملون بجد”.

وختم حديثه “الطقس حار جدًا هنا، وهذا سيكون جيدًا بالنسبة لنا، ونحن الآن نتطلع لمباراتنا التالية، ومن ثم سنذهب من هناك”.

وسيكون توتنهام على موعد مع مواطنه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، بعدما فاز الأخير على الإنتر بهدف نظيف في شنجهاي، فيما سيفتتح الفريق اللندني مبارياته في البريميرليج بمواجهة أستون فيلا في العاشر من أغسطس المقبل.