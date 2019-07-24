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 لاول مرة  الاعتراف باستحداث معهد الصحة العالي في المحمودية من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

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  اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن حصول الاعتراف الرسمي و لاول مرة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي باستحداث معهد الصحة العالي في المحمودية  باقسامه (القبالة و التوليد ، التخدير ، التمريض بفرعيه (التمريض العام ، تمريض الاسعافات الاولية)) مع الاعتراف بالطلبة المقبولين في المعهد في السنة الدراسية السابقة

 وبينت عميد معهد الصحة العالي في المحمودية الدكتورة (فريال عبد الجليل زيارة) من خلال الجهود الجبارة و الحثيثة و الدعم المتواصل من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) على توفير كافة سبل النجاح و الارتقاء بالمستوى العلمي و تهيئة الملاكات التدريسية الكفوءة نال المعهد الاعتراف من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و لاول مرة وذلك من خلال تقيم الرصانة العلمية و المناهج الدراسية و المختبرات و استخدام احدث الوسائل في ايصال المعلومات العلمية للطلبة مضيفتا ان هذا الاعتراف يشكل حافز و خطوة مثمرة على طريق النجاح .

اعلام صحة الكرخ

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