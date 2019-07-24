لغيث التميمي.. (موقف امريكا ليس حقيرا)..لكن (امريكا لا تلدغ مرتين) وماذا تريد من امريكا

بسم الله الرحمن الرحيم

لغيث التميمي.. الذين لم نسمع يوما يعترف بأخطائه التي مارسها منذ عام 2003 لحد يومنا هذا او لحد يوم خروجه من التيار الصدري.. ونشاطه بالمليشيات وكوارثها.. غيث التميمي الذي لم يقل لنا (ماذا يريد من امريكا) ان تفعل لمتظاهري الجنوب ومنها بالبصرة .. الذين تقمعهم المليشيات الموالية لايران.. وتغتال نشطائهم.. هل تنزل قوات امريكية كعام 2003 لتسقط النظام الفاسد بالعراق؟؟ حتى ترفعون السلاح ضدها.. وتعاملونها مثل (السمك ماكول مذموم)؟؟ اعطوا لامريكا بديل عن النظام الفاشل بالعراق الذي حصل على ما يسمى (شرعيته) عبر (اصباع عراقيين.. البنفسجية) اليس كذلك؟؟

هل تريد من امريكا ان تنصب جحوش السنة على السنة، كحميد الهايس الذي يتقرب للموالين لايران على حساب ابناء مكونه؟؟ وجحوش الشيعة على الشيعة مثلا، الذين يطالبون باعادة المستوطنين السنة بطوق بغداد الذين تم توطينهم بالعقود الماضية لخنق الاكثرية الشيعية العربية بمركز بغداد، واعادة الحكم للسنة مثلا ؟؟ تحت شعارات (الوحدة والوطنية.. وهلم جر)..

هل تعلم ان ايران كما اعترف صادقيان المحلل الايراني (بان الحشد هو حماة النظام السياسي بالعراق ويسقط هذا النظام اذا تم حل الحشد)؟؟ كما روجت ايران وروسيا (بان اسقاط بشار الاسد الدكتاتوري بسوريا يعني ان تملئ الفراغ بسوريا داعش).. (فخير بشار الاسد الطاغية من داعش) .. وهذا ما يريدون اتباعه مع المليشيات الخيانة الموالية لايران بالعراق..

فغيث التميمي.. الذي يصدمنا يوما بعد يوم.. ويكشف اوراقه.. ويثبت بانه يطبق عليه القول.. (اخذته العزة بالاثم).. ويدخل بتناقضات.. مسمومة.. ويدخل بضبابيه لا مثيل لها، ويستمر على غيه بالعداء ضد اي طرح ينطلق من الدفاع عن الشيعة العرب، ويضع بلوك اخيرا على (الحوارات التي دخلنا معه فيها).. وحاله حال (مصطفى الصافي).. مع الاسف .. (فهم يميلون مع الهوى وحيث تكون مصحلتهم الشخصية يكونون)..

فكم تأملنا خير بهم ولكن نصدم بطروحاتهم التي ينقلبون فيها على الشيعة العرب اكثر واكثر.. (وحالهم حال الالاف من المنبطحين والمستقلين على حساب ابناء وسط وجنوب).. ولا نعلم لماذا (يكثر بين الشيعة بارض الرافدين.. الجحوش، بين جحوش السنة من بعثية وناصرية، الى جحوش ايران من ولائية، الى جحوش لندن كغيث التميمي وربعه، الى جحوش المرجعيات العجمية واللبنانية.. كحسين الشهرستاني.. الى جحوش اوطان سايكيس بيكو .. .. الخ. :

– تناقض غيث التميمي.. في وقت كان ضمن المجموعة التي (عضت اليد الامريكية) التي مدت للشيعة العرب بارض الرافدين.. ونكرت جميلها.. برفعه السلاح مع مليشيات التيار الصدري.. نجده اليوم بلندن يطالب بالتغيير بدعم خارجي، وبنفس الوقت يقول (لو دخلت امريكا للعراق سيعود برفع السلاح ضدها)؟؟ عجيب .. (انه يطالب من امريكا والمجتمع الدولي) كما تطالب (العمة من زوجة ابنها).. (خبزة لا ثلمين، وباكة خضرة لا تفلين، واكلي حتى اشبعين)؟؟ يعني (غيروا بالعراق واقضوا على المليشيات والارهابيين، والتغول الايراني، والفاسدين واحزابهم.. ومافيات الجريمة المنظمة والمخدرات.. والذباحة والصكاكة.. الخ) .. بدون (اي تدخل عسكري او ما يطلقون عليه المشبوهين.. احتلال)؟؟

السؤال كيف يقضون على كل هذه الكوارث (باوراق المحارم مثلا) وانت جالس بلندن.. مرعوب من العودة للعراق بسبب الطبقة الفاشية الحاكمة اليوم؟

– نقول لغيث التميمي.. هل تعلم لماذا نجحت اليابان وكوريا الجنوبية، واوربا الغربية، بتعاملها مع امريكا وابقاء قواعد عسكرية امريكية في اراضيهم، رغم ان امريكا دخلتهم عسكريا وهزمت الانظمة الحاكمة بدولهم .. الجواب/ (لان شعوب هذه الدول لم يظهر بينها شخص مثل غيث التميمي ومقتدى الصدر وقيس الخزعلي والبغدادي ونوري المالكي وابراهيم الجعفري … الخ.. بين انتهازية ووصولية، وعملاء لايران، والجوار، واخرين يرفعون السلاح ويصكون الناس ويفجرونهم ويغتالونهم ويذبحونهم.. ويستهدفون القوات الامريكية والعراقية،ـ بحجة ما يسمى المقاومة ضد المحتل)..

– غيث التميمي .. في وقت كان معمم.. وجزء من مليشيات مقتدى الصدر.. الدموية.. واحد الاركان التي فرضت الرعب بالشارع الشيعي العربي.. ضد كل من ينتقد مقتدى الصدر.. نجده وبعد ان (ترك العمامة.. وطرح العلمانية).. يطبل للصدر، ولا يقدم اي نقذ ذاتي لتجربته الماضية.. وفي وقت اليوم (بعد ان ترك العمامة).. يدعو لديمقراطية وحرية حقيقية.. نجده (يعتبر الصدر وامثاله) خط احمر؟؟ عود ليش، وعن اي ديمقراطية بعد ذلك يتحدث؟ ثم لمتى تستمرون (ناكرين جميل) فكنا كشيعة نتظر ظهور المهدي بالعراق حتى يحررنا من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب بارض الرافدين، وعندما سقط صدام على يد امريكا.. تنكرون جميلها وتتحالفون مع اعداءها الذين رفضوا اسقاط صدام..

– غيث التميمي مثال لسبب فشلنا بهزيمة (الضباع الفاسدين بالحكم بالعراق).. الجواب/ لان هؤلاء الضباع.. لم يجدون اسود.. يصولون عليهم .. فنجد على الساحة ضباع ومفترسات اخرى، تلهث وراء (المناصب التي تهيمن عليها الضباع الحاكمة)..

– غيث التميمي انت يوم بعد يوم.. تثبت بانكم تعارض العملية السياسية (الرعناء) ليس لفسادها ولفشلها.. وعمالتها لايران، بل (لواكة وولاء منكم للسنة) للحفاظ على مكتسبات السنة التي جنوها منذ زمن صدام.. ومطالبك باعادة المستوطنين السنة بطوق بغداد، لخنق الشيعة العرب مجددا بمركز بغداد، واعادة سامراء بيد السنة .. وما يتسبب من فتن كبرى شبيه بتفجير مراقد سامراء.. وتثبت يوم بعد يوم انكم من جحوش بريطانيا.. وجنودها لحماية خرائط الشرق الاوسط حسب ما رسمه الانكليز والفرنسيين ببداية القرن الماضي، ولا تقل خطرا عن جحوش ايران كهادي عامري وقيس خزعلي وابو مهدي المهندس، وامثالهم من المليشيات، ولا تقل خطرا عن جحوش السنة والبعث كمحمد حمزة الزبيدي الذي كان ايضا يتقرب لصدام بدماء الشيعة العرب.

– لغيث التميمي (السؤال. .. ليس ماذا ارادات .. اامريكا من اسقاط نظام صدام.. ) السؤال الحقيقي (العراقيين ماذا ارادوا من اسقاطه)؟؟ السؤال (الصدريين والصدر الثاني ومقتدى.. ما هي منطلقاتهم لاسقاط صدام)؟؟ هل استبدال صدام ودكتاتورية (ال المجيد).. بدكتاتورية جديدة (دكتاتورية ال الصدر)؟؟ وهذا ما راينها بعد عام 2003.. والسؤال الاهم (المعارضة المحسوبة شيعيا) الموالية لايران.. على اي حسابات انطلقت من معارضتها لصدام ؟؟ هل لاسقاط صدام وجلب حكم وطني عراقي؟ ام لاستبدال صدام بالخميني الزعيم الاجنبي الايراني.. واستبدال البعث بنظام ولاية الفقيه الحاكمة بطهران لاخضاع العراق لايران ومرشدها؟؟ الكوردانطلقوا لاسقاط صدام .. كطريق لاستقلال كوردستان كدولة.. وهم لايبالون لو بقى صدام بالحكم لو اعطاهم دولة..السنة العرب لم يعارضون صدام.. لخوفهم من وصول الشيعة والكورد للحكم بعد سقوطه.. وذهاب حكم السنة منهم..

– لغيث التميمي (اني شاهد) على دنائة .. (اعداء امريكا من اسلاميين.. يركبون السيارات اليابانية والامريكية.. ولكن يستوردون للعراق سيارات السايبا الايرانية.. التي يستنكفون ركوبها..)؟ الاسلامي واعداء امريكا.. يعيشون باوربا وامريكا وكندا ويتمتعون بخيراتها ورفاهيتها واستقرارها.. (ولكن يدافعون عن دول معادية لامريكا كروسيا وايران وسوريا.. ولكن لا يقيمون فيها)؟؟ عجيب ؟ عود ليش لايحبون ان يركب العراقيين من يركبون؟؟ واقصد مسؤولي اخر وقت؟

– غيث التميمي مثال (يحبون الحياة عندما يخرجون خارج العراق).. ولكن (يحقدون على كل شيء يحيى بالعراق عندما كانوا داخل العراق) عود ليش؟ ينتمون للمليشيات الدموية.. ويؤججون الكراهية.. بالمعابد الدينية (مساجد حسينيات.. الخ).. ولكن يخرجون خارج العراق (تنزع العمائم.. ويصبحون افندية.. وحب الحياة يتدفق لديهم)؟؟ عود ليش؟

يتمسكون بجنسياتهم الاجنبية.. واقامة عوائلهم باوربا والعالم المتقدم.. ولكن يرمون على اهل العراق مايمتع به ابناءهم خارج العراق..

– نقول لغيث التميمي.. وليفهم ما اقصده (هل علينا ان نخاف الله؟؟ )؟؟ فالخوف بالحب.. فهو الخوف على الحبيب وليس الخوف منه.. اعرفوا بان (الحب بلا خوف).. اما ان دخل (خوف) باي علاقة بين طرفين.. فلا يكون هناك حب..انظر الاسلاميين يعتبرون الله مثل الدكتاتور.. فهناك من يحبه خوفا منه.. والحقيقة هؤلاء مصابين بمتلازمة استولكوهم.. التي يحب فيها شريحة من الناس (جلادهم او خاطفهم) حتى يأمنون غضبه..عندما هناك يكون خوف باي علاقة يعني انه ليس حبا.. بل اضطراب نفسي.. وانتم يا غيث التميمي (مثال للاضطرابات النفسية)..

ولنتبه ايضا (بان الذين يعبدون الله خوفا من عقابه.. اوجدوا لنا داعش والمليشيات الذين يتقربون لله بدماء الناس).. والذين يعبدون الله طمعا بجنته.. اوجدوا لنا هؤلاء الفاسدين بالحكم من سياسيين وتجار.. والذين يعبدون الله ليس طمعا ولا خوفا.. اوجدوا لنا (المازوخيين، الذين يقبلون بالماسي بدعوى القبول بالاقدار).. اما الذين يحبون الله حبا بالناس.. ويعتبرون ان اعطاء الله بما يعطى للناس.. ونصرة الله بنصرة الضعفاء من الناس.. فهؤلاء هم (الخلق الحسن).. الذي يفقده المجتمع بارض الرافدين..

– سؤالنا لغيث التميمي .. (لماذا مراكز البحوث التي تطرح مصطلح الشيعة العرب على ندرتها.. ولكن نجدها مراكز بحوث سنية وتابعة للانظمة السنية.. .. ولم نجد اي مركز بحوث بالعراق ولبنان مثلا يطرح اي دراسة عن الشيعة العرب .. التي غالبية سكانهما من الشيعة العرب.. عود ليش؟)؟؟

– وكما سالنا سابقا.. لماذا (غيث التميمي) اصبح يدافع عن (السنة) .. ويعارض النظام البائس ببغداد .. ليس حبا بالشيعة العرب بل ولاءه منه للسنة .. ويطالب بفرض طوق سني عربي بمطالبته بعودة المستوطنين السنة لجرف الصخر .. وكذلك اعادة سامراء للوبي السني .. وهي الخط الدفاعي الاول عن بغداد وشيعتها العرب..

– متى يكون للشيعة العرب قيادات تدافع عنهم وتنطلق من مصالحهم.. وتبني اسس لمواجهة الارهاب السني والمحيط العربي السني الاقليمي المعادي من جهة.. والاطماع الايرانية من جهة ثانية.. ومخاطر عودة حكم البعث والسنة..

والمضحك (ان غيث التميمي) يضع بلوك على الشيعة العرب.. (لواكة للسنة)

(فغيث التميمي) يضع بلوك على من يخالفه باراءه.. والسبب (لانه انزعج من وصف السنة بجرف الصخر وطوق بغداد (بالمستوطنين)؟؟ تخيلوا.. وكان فحوى تعليق الشيعة العرب.. الذي اغضب (اللوكي غيث التميمي)..(.. لوكي اهل السنة، كرد على ظهوره على قناة العربية).. حيث قال له احدهم.. (يا غيث التميمي.. خايف على (المستوطنين السنة) بسامراء من ما اسميته (الطوق الامني الخطير)؟؟ ولكن (لا تبالي بالطوق الديمغرافي الاستيطاني السني الخطير حول بغداد والذي تسبب بمجازر ضد الاكثرية الشيعية العربية ببغداد).. وتريد اعادة المستوطنين السنة لجرف الصخر؟؟ شكد منسلخ بلا زعل)..

غيث التميمي الظاهر لا يعرف شرفاء الشيعة العرب.. وصفاتهم التي ت تميز.. (اولا.. العداء ضد التغول الايراني بالعراق وضد مليشياتها واحزابها).. الدفاععن العلاقات الامريكية مع الشيعة العرب.. ارض الرافدين.. الدفاع عن الليبرالية بالحكم.. وكانوا ايضا اول من رفعوا مشروع الدفاع باسم (توازن الرعب الطائفي) كمصطلح.. بعد عام 2003 .. وجاء ذلك بعد بدأ الهجمات الارهابية السنية ضد الشيعة.. في وقت كنتم انتم مع مليشة الصدر تقفون لجانب الارهاب السني.. بدعوى شعار الخواج (اخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه) وجثث شباب الشيعة تطفو على الانهر بعد ان تم ذبحهم على يد المسلحين السنة.. هل نذكركم بتاريخكم المصخم.. عزيزي؟؟ لو لا ؟. وكيف وقفتم مع الارهاب السني بالفلوجة وقاتلم معه لفك الحصار عنهم .. باثارتكم ازمة النجف ..

وشرفاء الشيعة العرب ايضا من صفاتهم.. التشدد وبكل فخر بطرح اقليم للشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى (الاقليم الواسع الشيعي العربي) اقليم سومر التاريخي.. وادافع عنه لحد اليوم.. وللابد حتى تحققه ان شاء الله.. في وقت انتم وامثالكم تقفون حجر عثرة امام حرية الشيعة العرب بدولة لهم بالمنطقة.. مستقلة عن ايران من جهة ومؤمنه من مخاطر عودة حكم السنة والبعث.. وتمثل بنفس الوقت سد منيع للشيعة العرب بوجه اي زحف سني مسلح كداعش..

السؤال من انتم.. انتم وليس نحن.. السرطان في جسد امة الشيعة العرب.. ونسالكم عن وعدكم بالرد على مقالاتنا بخصوصكم.. ووعدت بالرد عليها .. حتى ندرك ما تفكر فيه لنعرف مع من نتعامل وهل نطمئن لطرحكم وحزبكم؟؟!!

– والله (بلا زعل) من رفعوا السلاح ضد امريكا بعد عام 2003 وهي حررتهم من طغيان 1400 سنة (هم الحقراء).. فامريكا حررت العبيد (الشيعة) بارض الرافدين من طغيان قرون وليس فقط حكم صدام والبعث وحكم الاقلية السنية.. (فماذا كانت ردة فعل العبيد) هو نكران جميل امريكا وعض يدها التي مدت لها.. والتحالف مع اعداء امريكا كايران والصدر وسوريا وروسيا.. بكل دنائة.. تذكر ذلك يا استاذ غيث التميمي (فامريكا لن تلدغ من نفس الجحر مرتين)

ونسال غيث التميمي عن حزبه المواطنة ومواطنون.. الخ:

– لمن (يروج لحزب الموطنة.. ومواطنين)؟ هل (المواطنة).. ((توكل خبز ؟؟ توكل اليتيم؟؟ تشبع الجوعان؟ تكسي العريان؟؟ ) مجرد سؤال؟ ام هي ايضا مجرد شعارات كسابقتها (المدنية،ـ والقومية، والاسلام هو الحل.. والشيوعية.. والاصلاح والمصلحين.. والمقاومة والمقاومين.. والجهاد والمجاهدين.. الخ) وكلها هواء في شبك..

– الى حزب الموطنة.. (اعطوني برنامجكم لطمئنتنا كشيعة عرب) بارض الرافدين.. كيف تضمنون عدم عودة حكم السنة او البعث.. كيف تضمنون انهاء الهيمنة الايرانية على العراق .. كيف تضمنون امن بغداد من مخاطر حزامها الطائفي الاستيطاني.. ومخاطر تريد اعادة المستوطنين النازحين منها مجددا الى بعض المدن والمناطق التي نزحوا منها نتيجة احتضانهم للارهاب الداعشي..وما هو رايكم ببناء مجمعات سكنية بطوق بغداد كمشروع بسمايا لفك الحصار الديمغرافي عن الاكثرية بمركز بغداد.

كيف تضمنون انهاء المليشيات المواليةلايران، بنفس الوقت ملئ الفراغ بقوة نظامية عسكرية من ابناء وسط وجنوب الشيعة العرب.. كالبشمركة لضمان امن شعب وسط وجنوب.. كيف تضمنون اقامة افضل العلاقات مع المجتمع الدولي وامريكا.. لنتخلص من هيمنة ايران وعملاءها ادواتها .. ما هو مشروعكم لحل المشكلة الكوردية، تهميش الشيعة العرب.. اصرار السنة للعودة للحكم.. شكل نظام الحكم.. كيف تضمنون نهوض العراق اقتصاديا وصناعيا وزراعيا وبمجال الطاقة.. مع افضل الشركات العالمية الامريكية والاوربية واليابانية

كيف تضمنون حماية الديمغرافية العراقية من التلاعب فيها، وخاصة مخاطر قانون الجنسية السيء الصيت الذي مرر بالدتسور بالمادة 18 التي عرفت العراقي كابن المجهول الاب (ابن الزنا) من ام واب مجهول او اجنبي.. في وقت العراق قليل السكان مقارنة بدول محيطة به كمصر وايران وتركيا مما هدد ويهدد تركيبته الديمغرافية بمخططات خطيرة.. هذا بعض من فيض.. فهل نحصل على اجابة بالصميم وواقعية بعيدا عن الشعارات والشمولية والنثريات لطفا.

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(لغيث التميمي) خطابك المعارض..(يخيف الشيعة العرب من التغيير..رغم رفضهم نظام الفساد)

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم