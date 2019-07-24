الصحفي باقر مهدي_العراق

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هاي الكلمة الوحيدة الي ارددها بكل يوم الف مرة، هاي الكلمة الي اتخليني اكون عاجز عن القيام بأي حركة ممكن تخدمني بحياتي، بعد ما خلصت الدراسة الجامعية من شهر، كان بداخلي هواي طموحات اريد احققها، بس هذا العجز والملل والفوضى خلتني اكون شخص بائس، مالي خلك اطلع من البيت، مالي خلك اسوي اي شي يخليني اكون انسان صاحب مسؤولية وصاحب عمل وعندة اهتمامات لازم يخلصها وينهيها، الوقت عندي عبارة عن فراغ، عبارة عن انترنت وتكنيك ويوتيوب، مع انه اني قارئ كتب لكن حتى قراءة الكتب ما عادت تستهويني، بسبب كلمة مالي خلك وبسبب عدم اللا مبالاة،

بصدفة صغيرة انه شفت رجال كبير بالسن يبيع عصاير وماء بالتقاطع، وشفت ابتسامة هذا الرجل وضحكتة موجودة على وجهه رغم الحياة البائسة والحزن الي تارس عيونه وقلبه لكن ما فارقتة الابتسامة، اشتريت من عندة بطل ماء واتشاقيت ويا، كلتلة شو تضحك عمو والدنيا تسمط سمط، كال ياعمو بس ابقة هيج متكأب ماراح تمشي الدنيا وراح تسمطني سمط،

كلتله زين عمو شو اني ولا الي خلك شي هسة غير كون اضحك مثلك للدنيا بلكي هم الدنيا شوي تضحكلي، كال عمو والله انتم شباب هذا الوكت لو بس اتشيلون كلمة مالي خلك من عقولكم الا العراق يرجع بخير وتمشي اموركم مثل الساعة بس انتم اعجوزية،

بقيت طول الطريق افكر بكلام الحجي، هذا شنو من بشر، ليش اني مو مثلة ومثل طاقتة الايجابية،

الدنيا لاعبة بي طوبة وباقي مبتسم وماخذ الدنيا مثل مايريد رغم مبينة المرارة بوجهه، مطوعها بيدة مثل المحبس، ممخلي شي يسيطر عليه من هذا الي انسمي عجر ومالي خلك وملل وغيرها من هاي المصطلحات، ماعرفت شنو احجي بالاخير،

بس اعتقد المغزى حيل واضح من هذا الكلام ، والدافع الايجابي موجود بداخلنة كلنا ولازم نعرف شلون نستثمر طاقتنة ونستخرج قوتنة الايجابية.