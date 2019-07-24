مفتشية الداخلية توقف شخصاً هدد سفارة عربية في العراق

تمكنت المفرزة الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل هدد إحدى السفارات العربية العاملة بالبلاد وتودعه التوقيف بأمر قضائي.

وقالت الداخلية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه “تمت العملية على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من إحدى السفارات العربية العاملة في العراق ، ادعت فيها تلقيها تهديد بالاستهداف من قبل أحد الأشخاص القاطنين في محافظة بابل”،مضيفة ان “الأمر الذي دعا المفتش العام جمال الأسدي الى توجيه مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتبه الى التحرك السريع وجمع المعلومات عن الشخص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بالتنسيق مع القضاء، وقد أشرف شخصياً على القضية”.

ولفتت الوزارة الى ان “المديرية وفي غضون يومين اثنين فقط تمكنت من التوصل الى الشخص والتعرف عليه، حيث ظهر أنه طبيب بيطري يسكن محافظة بابل، وأنه قام بالفعل بتهديد السفارة، وعلى اثر ذلك استحصلت مفتشية الداخلية أمر قضائي بالقبض عليه صادر من قاضي تحقيق محكمة الحلة”،مبينا انه “تمكنت مفرزة المديرية المكلفة بالمهمة من تنفيذ أمر القبض وقد اعترف بجريمته وصدّق اعترافه قضائياً وأحيلت قضيته الى قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي أمر بإيداعه التوقيف للتحقيق معه”.

واضافت انه “لا زالت التحقيقات مستمرة معه الى الآن لمعرفة الدوافع التي دعته لتهديد السفارة واقدامه على هذا الفعل”.