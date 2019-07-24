مقتل 4 دواعش والعثور على جثتي مختطفين ايزيديين في شنكال

نفذت قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات حماية ايزيدخان في قضاء شنگال بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء 24/7/2019، عملية امنية مشتركة اسفرت عن قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش وأسر أخر، وعثرت القوات على جثث ايزيديين اختطفوا أمس.

واكد نائب أمر لواء ثلاثة آب التابع للحشد الشعبي الايزيدي نواف شيبو سيدو ، في تصريح صحفي “السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في شنكال بعد قتل اثنين من عناصر داعش وأسر أحدهم حياً”،مضيفا ان “عنصرين لداعش فجروا أنفسهم مستخدمين أحزمة ناسفة بالقوات الأمنية ومحاولاتهم باتت بالفشل”.

وبين سيدو،أن “العملية بدأت منذ صباح اليوم وانتهت حوالي الرابعة عصراً وتم العثور على جثث المفقودين الإيزيديين الذين خطفوا من قبل داعش أمس وقتلوا في موقع تمركز عناصره”.