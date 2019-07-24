نيجيرفان بارزاني في رسالة لجونسن: نأمل استمرار الدعم البريطاني لكوردستان المستقرة

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، من خلال رسالة، بوريس جونسن بمناسبة انتخابه رئيساً لحزب المحافظين البريطاني.

وفيما يأتي نص الرسالة:

السيد بوريس جونسن

أهنئكم تهنئة حارة بمناسبة انتخابكم رئيساً لحزب المحافظين. لا يخالجني شك في أن خبرتكم وقيادتكم ستكونان مهمتين ومفيدتين جداً لمستقبل المملكة المتحدة.

إن إقليم كوردستان يعتز بعلاقاته مع المملكة المتحدة، وآمل المزيد من التقدم لهذه العلاقات في ظل قيادتكم، كرئيس لحزب المحافظين ورئيس لوزراء المملكة المتحدة.

إننا نقيّم باهتمام بالغ الدور المشهود للمملكة المتحدة في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب. وفي ظل قيادتكم، يأمل إقليمنا في استمرار دعم المملكة المتحدة لحماية استقرار هذا الجزء الهام من الشرق الأوسط”.