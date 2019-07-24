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وطني جمل المحامل

بسم الله الرحمن الرحيم

وطني جمل المحامل

كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

كأن وطني جملٌ سمين

أوقعوه الأوغاد الفاسدين

وتكاثروا حوله بالسكاكين

وأنهكوه ذبحا وتقطيعاً

تقاسموا لحمه

كذئاب مفترسين

*****
قد ينخ الجمل

من شدة طعنات الغادرين

لكنه وطني يبقي شامخاً

فلا لن تكسروا فلسطين

وطني جمل المحامل ثابت

يقف شامخ الجبين

رغم النزيف

يتحدى ظلم وظلام الشياطين

*****

بثمن بخس باعوه

وقدموه للعدو قرابين

ذبحوه بلا رحمة

وأقاموا له التأبين

كذباً تباكوا عليه

في كل الميادين

*****

كسجان يبكي من هول فرحته

بذبح السجين

كجلاد يتلذذ

بصراخ الضحية والأنين

*****

وطني جرحٌ ينزف

وقلبٌ حزين

حكاية وجع وقهر

ونزيف السنين

خدعوه الأوغاد

باسم الوطنية والدين

وطني جملٌ وجبل

لا ولن يلين

*****

hazemslama@gmail.com

24-7-2019

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تقبلوا تحياتي /
الكاتب والاعلامي / حازم سلامة ” أبو المعتصم ”

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