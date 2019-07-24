بسم الله الرحمن الرحيم
وطني جمل المحامل
كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”
كأن وطني جملٌ سمين
أوقعوه الأوغاد الفاسدين
وتكاثروا حوله بالسكاكين
وأنهكوه ذبحا وتقطيعاً
تقاسموا لحمه
كذئاب مفترسين
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قد ينخ الجمل
من شدة طعنات الغادرين
لكنه وطني يبقي شامخاً
فلا لن تكسروا فلسطين
وطني جمل المحامل ثابت
يقف شامخ الجبين
رغم النزيف
يتحدى ظلم وظلام الشياطين
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بثمن بخس باعوه
وقدموه للعدو قرابين
ذبحوه بلا رحمة
وأقاموا له التأبين
كذباً تباكوا عليه
في كل الميادين
*****
كسجان يبكي من هول فرحته
بذبح السجين
كجلاد يتلذذ
بصراخ الضحية والأنين
*****
وطني جرحٌ ينزف
وقلبٌ حزين
حكاية وجع وقهر
ونزيف السنين
خدعوه الأوغاد
باسم الوطنية والدين
وطني جملٌ وجبل
لا ولن يلين
*****
hazemslama@gmail.com
24-7-2019
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تقبلوا تحياتي /
الكاتب والاعلامي / حازم سلامة ” أبو المعتصم ”