إستثمار بغداد : مشروع زراعة الأنسجة النباتية … تقنيات حديثة بخبرات وكوادر وطنية

تسعى هيئة إستثمار بغداد للنهوض بالواقع الزراعي من خلال منح الإجازات الإستثمارية للمشاريع في هذا القطاع ومن بينها يأتي مشروع إنشاء مختبرات زراعة الأنسجة النباتية وهو منجز بالكامل ليكون إنجاز آخراً يضاف الى إنجازات هيئة إستثمار بغداد ، حيث كانت للمتابعة والإشراف المباشر من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة الأثر الكبير والفعال في حث المستثمرين على بذل الجهود من أجل إنجاح المشاريع الإستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقةً أمام عملهم .

يقع المشروع في منطقة التاجيات والذي أجازت الهيئة إستثماره ليلبي حاجة البلد من فسائل النخيل وتقاوي البطاطا بخبرات وطنية حيث إستوعب المشروع الكوادر من المهندسين الزراعيين وخريجي الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه والكوادر الفنية الأخرى إذ تهدف المشاريع الإستثمارية الزراعية الى الإعتماد على خبرات الكوادر الوطنية ، فضلاً عن إعادة بناء ثروة النخيل من خلال طريقة التوسع بزراعة وإكثار الفسائل للأصناف الزراعية وبنوعية جيدة إضافة الى سد جزء كبير من حاجة السوق الى تقاوي البطاطا المُنتجة بمواصفات عالمية . هذا وتعد تقنية زراعة الأنسجة النباتية من التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال إكثار النباتات لما توفره من مزايا وإمكانات واعدة في إنتاج أعداد كبيرة من النباتات المتجانسة والمطابقة للصنف .

الجدير بالذكر أن المشروع يتألف من ثمان حاضنات مصممة بإسلوب حديث لتواكب التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال ومخازن للبذور والفسائل لمختلف النباتات وتم تثبيت أربعة بيوت بلاستيكية لزراعة فسائل النخيل والورود ودرنات البطاطا .

هذا ويضم المشروع :

• مختبر سيطرة نوعية (DNA) ل( النخيل , البطاطا , زهور القطف , الشليك )

• غرفة الغسيل (غسيل القناني ) وتعقيمها .

• مختبر ثاني للتعقيم بالمايكرو للملاقط والقناني المستخدمة في الزراعة .

• مختبر تحضير المواد الكيمياوية .

• غرفة خزن

• غرف أقلمة للفسائل و(3) غرف للزراعة .