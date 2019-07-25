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اختيار أمير جديد للديانة الأيزيدية في العراق والعالم

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن اختيار أمير جديد للديانة الأيزيدية في العراق والعالم.

وابلغ المصدر المطلع بأنه تم اختيار الأمير حازم تحسين بك، ليحل محل والده تحسين بك، كأمير للديانة الايزيدية في العراق والعالم.

يشار الى ان تحسين سعيد علي بك، أمير الإيزيديّين في العراق والعالم، توفي يوم 25 من كانون الثاني الماضي، في احدى مستشفيات المانيا.

والأمير تحسين بك، ولد في 15 اب 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، الموصل، تم تنصيبه أميرا للايزيديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك، وذلك في صيف 1944، وبقي بمنصبه منذ ذلك الوقت لحين وفاته.

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