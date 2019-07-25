البتراء

كنت قد زرت البتراء قبل عقدين ونيّف ، وما زالت صورتها في الذهن لا تفارقني أبدًا ، وبعد هذه السنوات الطوال فاضت نفسي بهذه الكلمات

بقلم : شاكر فريد حسن

سألوني عن أجمل المدن الأثرية التي زرتها ؟!

فقلت : إنها ” البتراء ” عروس الانباط ، المدينة الوردية

بنت الزمان والتاريخ الفذ والكنز الأثري الباقي

وثاني عجائب الدنيا السبع

سحرها أخاذ فوق الوصف والجمال

تكتحل عيني الزائر بصخورها الفاتنة الحمراء

وحين تزورها تتساءل مندهشًا : كيف صممها ونحتها الأنباط ؟!

وكم تبهرك معالمها : السيق والخزنة والدير

وقصر بنت فرعون والمدرج النبطي

حقًا أنها لمعجزة ، وللحضارة خير ارث

وكما قال سليمان المشيني :

لبترا صاغ ثغر الخلد لحنًا

تغرد فيه موسيقى واوزانًا

لثاني عجائب الدنيا لصرح

سبي الالباب اعجازًا وفنًا

فبتراء العظيمة منذ كانت

عليها مبدع التاريخ افنى