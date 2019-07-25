البتراء
كنت قد زرت البتراء قبل عقدين ونيّف ، وما زالت صورتها في الذهن لا تفارقني أبدًا ، وبعد هذه السنوات الطوال فاضت نفسي بهذه الكلمات
بقلم : شاكر فريد حسن
سألوني عن أجمل المدن الأثرية التي زرتها ؟!
فقلت : إنها ” البتراء ” عروس الانباط ، المدينة الوردية
بنت الزمان والتاريخ الفذ والكنز الأثري الباقي
وثاني عجائب الدنيا السبع
سحرها أخاذ فوق الوصف والجمال
تكتحل عيني الزائر بصخورها الفاتنة الحمراء
وحين تزورها تتساءل مندهشًا : كيف صممها ونحتها الأنباط ؟!
وكم تبهرك معالمها : السيق والخزنة والدير
وقصر بنت فرعون والمدرج النبطي
حقًا أنها لمعجزة ، وللحضارة خير ارث
وكما قال سليمان المشيني :
لبترا صاغ ثغر الخلد لحنًا
تغرد فيه موسيقى واوزانًا
لثاني عجائب الدنيا لصرح
سبي الالباب اعجازًا وفنًا
فبتراء العظيمة منذ كانت
عليها مبدع التاريخ افنى
البتراء ……..
البتراء