التأملات لــ ماركوس أوريليوس … قراءة من البعد الأحمر

من الشيء الى اللاشيء من اللاشيء الى الشيء هكذا دون ماركوس أوريليوس ملاحظاته عن الأشياء وضع شيفرة لكل قضية صنع من النهاية بداية أطلق العنان لمخيلته كي تروض كتلة الفكر …

التأملات ترسم طريق الفلسفة تطرد الفوضى تعلق الفراغ على صخرة هرمة التأملات تدحض فرضية الشك وتقلل من شأن الحجة سطور مكتوبة بهدوء ودون تشنج الهدف منها ايقاظ الوعي ونقله من مرحلة السقوط الى اعلى هرم التنوير …

يتطلب الكثير من الجهد والوقت لفهم ماهية الواقع ماركوس أوريليوس تخطى مضمار الحضارة التي عاش فيها وكتب لما بعد الحضارة هو اختار جهة العزلة وصنف نفسه ضمن خانة اللانتماء هنا تضمحل الفوارق فوجود الزمن ضمن جمله وعباراته قطعة من الخيال الغوص فيه نسبي أماكن ظلال سقوف جدران اعمدة مارة شبه عراة التاريخ لا يقف عند هذه الأمور التاريخ يقف عند التفاصيل عند مفهوم العزلة واللانتماء وايجاد الطريقة المثلى للتعبير عنهما ضمن محيط عبثي خارج عن سيطرة الادراك …

التأملات تقول كل شيء من الألف الى الياء كل شيء واضح ليس هنالك حاجة للدخول في سجال مع معجم الفكر الحاجة تكمن في القراءة الصحيحة للمسافات الطويلة التي تربط السطور الحرية القهر الجمال المادة المشاعر والاحاسيس كلها لوحات مليئة بالألوان بالزوايا بالخطوط المرسومة بريشة الفلسفة الناضجة …

كل من يعيش على سطح الأرض حر لا قيود تشل حركة الانسان الفكرية هناك من يغادر افق الحرية العدالة الكرامة برغبته هناك من يلتصق بها يرفض التحول لأنه جزء منها ماركوس أوريليوس يعطي مذاقا فريدا للاخلاقيات …

التأملات كتاب المناضلين والمدافعين عن الإنسانية والمحاربين الذي يعتبرون المبادىء هي الدستور صفحاته تحمل الكثير من الوجع الألم وتحمل الكثير من الأمل والتفاؤل انه كتاب يعلم المعنى الحقيقي للتركيز للصبر للتحمل أنه قراءة من البعد الأحمر …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب