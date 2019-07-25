الحكيم ونظيره الاردني يؤكدان أهمية التشاور لحلحلة الأزمات في المنطقة

اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، على أهمية التنسيق والتشاور في حلحلة الازمات التي تتعرض لها المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأردنيِّ أيمن الصفديّ، حيث تناول الجانبان بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، وسُبُل تدعيمها، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأضاف البيان “كما تبادلا الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليميّة، والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، ومُستجدّات الأوضاع في المنطقة”.

وأكّد الجانبان “على أهمّية التنسيق، ومُواصَلة التشاور؛ لاعتماد المسار السياسي في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة”.