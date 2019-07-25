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الدخيلي يستقبل وزير العمل ويبحث معه زيادة اعداد العاطلين وإشغال مباني الوزارة

المكتب الاعلامي

استقبل النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيع في مبنى ديوان المحافظة وبحث معه زيادة اعداد العاطلين وإشغال مباني الوزارة في المحافظة .

وقال الدخيلي ان ” ذي قار قدمت طلباً رسمياً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة اعداد المشمولين بمنحة العاطلين عن العمل , فضلاً عن تقديم طلب لتمديد مدة اشغال مبنى كلية الاعلام التابع للوزارة , مؤكداً ان الوزير تعهد بتنفيذ هذه المطالب وتم الايعاز للجهات القانونية لتنفيذها “.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )
adilpress5@gmail.com
h.hussein79@yahoo.com

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