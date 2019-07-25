الشركة العامة للصناعات الفولاذية تستقبل وفدا من وزارة الصناعة والمعادن

أستقبل مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية المهندس محمد فائق جمعة وفدا من وزارة الصناعة والمعادن ممثلة باللجنة المشكلة بأمر معالي وزير الصناعة والمعادن والخاصة بمتابعة وتقييم الخطوط الإنتاجية لابراج نقل الطاقة الكهربائية والأعمدة المدورة مترأسا اللجنة الاستاذ عادل شبيب معاون مدير عام دائرة الاستثمار والأستاذ عمار الراوي ممثلا عن مكتب السيد الوزير وممثل عن دائرة الاستثمار في الوزارة. كما استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن الخطوط الإنتاجية الخاصة بأنتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية واعمدة نقل الطاقة الكهربائية المدورة والمشبكة بنوعيها المغلونة والعادية بمختلف الاطوال فضلا على طاقتها الإنتاجية اضافة الى موجز عن العقود التجهيزية التي نفذتها الشركة مع وزارة الكهرباء. بعدها قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في مصانع الابراج والهياكل والغلونة والاطلاع على الخطوط الانتاجية والاستماع مباشرة من قبل مدراء المصانع المذكورة عن آلية العمل الخاصة بها والطاقات والإمكانيات المستقبلية.