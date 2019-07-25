الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها “غير شرعية”

انتقدت الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اليوم الاربعاء، تحركات ادارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم على اللاعبين “دون الالتزام بأخلاقيات العمل الرياضي”.

وقال النادي في بيان “شهدت الايام القليلة الماضية مفاتحة عدد من اللاعبين والجلوس معهم للتفاوض بهدف الحصول على خدماتهم في الوقت الذي تربطهم عقود رسمية وفي نادي الطلبة لدينا عدد من اللاعبين يرتبطون بعقود رسمية لمدة موسمين والاندية الاخرى تتفاوض معهم سرا، وهو موضوع يثير الاستغراب”.

واوضح “في الوقت الذي نؤكد فيه ان هناك عددا كبيرا من اللاعبين ممن مثلوا الفريق في الموسم الكروي المنصرم يرتبطون بعقود رسمية لمدة موسمين، وبالتالي ليس من حق ادارات الاندية التفاوض معهم بشكل مباشر، على الاندية مراعاة اخلاقيات العمل الرياضي والعمل بالعلن ومخاطبة النادي بكتب رسمية في حال رغبتها الحصول على خدمات لاعبي فريقنا المميزين وللإدارة حق رفض او قبول العروض المقدمة، وفي حال تكرار ما حصل في الايام الماضية سيكون لنا موقفا واضحا وصريحا”.

وتابعت ادارة النادي انها “متمسكة بجميع اللاعبين وتبحث عن لاعبين جدد للموسم الكروي المقبل حسب رغبة الجهاز الفني للفريق الطلابي”.