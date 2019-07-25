الكويت تمنح 400 تأشيرة لعراقيين

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، بدء إجراءات منح فيزا متعددة الدخول لنحو 400 شخصية اقتصادية عراقية، ضمن مساعي تطوير العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن الروضان قوله إنه “تم تشكيل لجنة خاصة لتعزيز العلاقات التجارية مع العراق، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وأضاف أن زيارته إلى العراق الأسبوع الماضي، جاءت “في إطار خطة الدولة الطموحة لفتح أسواق مختلفة، ورغبة أمير الكويت في فتح سوق حرة مع العراق، حيث وصلت الأمور بين الجانبين إلى مراحل متقدمة”.

واوضح الروضان أن “هدف هذه الزيارات ليس اقتصادياً فقط، وإنما متى ما استقر العراق، تستقر الكويت، عندها ستخلق قدرات اقتصادية وحجم تبادل منفعة بين الشعبين”.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية مؤخراً، تطوراً لافتاً، خصوصاً بعد زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بغداد.