المؤبد لحماية نائب عراقي فجّر عبوة صوتية على منزل الاخير بسبب “معاملات”

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اشترك بنصب عبوة صوتية بالقرب من دار النائب جواد الموسوي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “مدانا اشترك مع متهم آخر بنصب عبوة صوتية محلية الصنع أمام منزل النائب جواد الموسوي”، لافتا إلى أن “المدان يعمل ضمن أفراد حماية النائب حيث قام بإطلاق النار بعد التفجير لإبعاد الشبهة عنه”.

وأكمل البيان ان “المدان اعترف باشتراكه في الجريمة كون النائب امتنع عن تمشية بعض المعاملات الخاصة بالمتهم الآخر ما دفعهم للقيام بهذه الجريمة”.

وبين أن “المحكمة نظرت قضية المتهم ووجدت الأدلة كافية للادانة واصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحقه وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.