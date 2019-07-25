انهيار برلمانية كوردية لحظة مشاهدة المقبرة الجماعية بالسماوة

انهارت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني هداد بارزاني لحظة مشاهدة المقبرة الجماعية عند فتحها في بادية السماوة.

ولم تتمالك البرلمانية التي تعرضت واهلها الى عمليات الانفال نفسها لحظة مشاهدة الرفات عند حضورها فتح المقبرة الجماعية لتسقط على الارض مغشيا عليها.

وانتاب بارزاني حالة من البكاء الشديد بعد ان تمكن الحاضرون من استفاقتها.

وفتحت الحكومة المحلية في محافظة المثنى امس الثلاثاء مقبرة جماعية تضم رفات 70 من النساء والأطفال، وتم اعدامهم رميا بالرصاص في بادية السماوة.

وتتراوح عمار الأطفال بين سنة وسنتين.

وشارك وفد من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان في مراسم فتح المقبرة الجماعية وهي الأولى التي تفتح في السماوة.