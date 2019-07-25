Posted on by

انهيار برلمانية كوردية لحظة مشاهدة المقبرة الجماعية بالسماوة

انهارت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني هداد بارزاني لحظة مشاهدة المقبرة الجماعية عند فتحها في بادية السماوة.

ولم تتمالك البرلمانية التي تعرضت واهلها الى عمليات الانفال نفسها لحظة مشاهدة الرفات عند حضورها فتح المقبرة الجماعية لتسقط على الارض مغشيا عليها.

وانتاب بارزاني حالة من البكاء الشديد بعد ان تمكن الحاضرون من استفاقتها.

وفتحت الحكومة المحلية في محافظة المثنى امس الثلاثاء مقبرة جماعية تضم رفات 70 من النساء والأطفال، وتم اعدامهم رميا بالرصاص في بادية السماوة.

وتتراوح عمار الأطفال بين سنة وسنتين.

وشارك وفد من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان في مراسم فتح المقبرة الجماعية وهي الأولى التي تفتح في السماوة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close