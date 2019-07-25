(بالفيديو) آخر تعليق للفنان فاروق الفيشاوي قبل وفاته

أثار خبر وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاماً بعد صراع قصير مع مرض السرطان حالة من الحزن بين جمهوره ، وأعادوا تداول مقطع فيديو لآخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته.

وقال الفنان الراحل في آخر لقاء تليفزيوني ، في برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة “سي بي سي”، بعدما سألته الإعلامية منى الشاذلي، عن عدم خوفه من المرض وتعامله معه على إنه “نزلة برد” : من لا يمت بالسرطان مات بغيره.. مضيفًا: “الموت علينا حق”.

وأضاف: “أصاب بمرض بس إنما يبقى عندي الأمل.. مخضوض بس قوي.. لما أدخل العملية وأبقى مش موجود في الدنيا ويستلمني طبيب معالج.. إذا دخل قلبي الاطمئنان فأنا قوي وهقوم من العملية”.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، أعلن فى شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنان المصري في صفحتها على فيس بوك، قائلة “ننعي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل”.

وتدهورت حالة الفيشاوي الصحية مؤخرا وتم نقله إلى المستشفى، قبل يومين من وفاته ، وكان آخر ظهور علني له في عزاء الممثل الراحل عزت أبوعوف ، مطلع الشهر الجاري .

ويعد فاروق الفيشاوي أحد أهم نجوم السينما المصرية في الثمانينات والتسعينيات، وشارك في بطولة العشرات من أفلام السينما المصرية، كما أن له العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية.

وفاروق الفيشاوي هو والد الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وطليق الفنانة المصرية سمية الألفي والدة أبنائه.

ونعى عدد من الفنانين المصريين الممثل الراحل من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.