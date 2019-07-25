بالفيديو.. “النورس الصحفي” يسرق الأضواء ويغزو “تويتر”

وبدأت قصة شهرة النوارس، الاثنين الماضي، عندما نشر موقع أخبار حركة المواصلات في لندن تغريدة على حسابه حول آخر أخبار حركة المرور، وظهر فيها نورس أمام الكاميرا بوضع يعيق المشهد.

وجاءت التغريدة، التي نشرت يوم 29 أبريل الماضي، تحت عنوان “يوم اثنين سعيد”، وظهر طائر النورس أمام الكاميرا التي تصور حركة المرور على شارع برونزويك في لندن.بمجرد نشر التغريدة، أعيد نشرها حوالي 4200 مرة.

ويبدو أن النورس علم بذلك، وبأنه أصبح مشهورا، إذ عاد في اليوم التالي ووقف أمام الكاميرا نفسها، وغرد موقع أخبار مواصلات لندن قائلا: “احزروا من عاد؟”.

ولاحظ موقع “سي بي إس” الإخباري مقدار الشهرة التي حظي بها النورس، خصوصا بعدما بث موقع أخبار المواصلات لقطة فيديو مدتها 11 ثانية للطائر، وكتب تحتها تعليقا مفاده: “بناء على طلب الجماهير.. تحديث سريع لمراسلنا عند المدخل الشمالي لنفق بلاكوول”.