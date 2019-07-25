بريطانيا وايران..تاريخ وافي وقانون صارم

سم الكاتب:محمد كمال(محمد الزبيدي)

في عام 1492م،اكتشف كولومبوس أمريكا حيث أبحر بسفنه الثلاث بينتا، والنينيا، وسانتا ماريا عبر المحيط الأطلسي

ومرت سفن كولومبوس في نفس الرحلة عبر جزر الكاريبي والتي كان كولومبوس يظن أنها جزر الهند،

اتضح ان كولومبوس اكتشف قارة جديدة هي (أمريكا) التي اسموها (العالم الجديد).

ومثّل هذا الاكتشاف فرصةً اقتصادية وسياسية للقوى الأوروبية، وقاموا باستعمار هذه الاراضي.

مع هذا الاكتشاف الكبير وغيره من الاكتشافات الجغرافية الكبرى (بدءا من نهاية القرن الخامس عشر الميلادي)

وما رافقها من صراعٍ بين القوى الاستعمارية التقليدية على مناطق النفوذ وطرق التجارة وبروز ظاهرة الاستعمار؛

ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في القرن السابع عشر في بريطاني التي تناولت ضرورة رسم حدود البحار

وإسناد المسؤولية الأمنية والسياسية للدول المطلة عليها كل فيما يخصها.

وقد بدأ التقنين الدولي للحدود البحرية وتقسيم المياه باتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة في 1958 والتي ترسم الحدود البحرية للدول.

فتطلق تسمية المياه الاقليمية على الدول التي حدودها تبدأ من الشاطئ إلى عمق 12 ميلا بحريا(22.2 كلم)، وهي المياه الإقليمية الخالصة

وتَسري عليها القوانين المطبقة على الأراضي الوطنية.اما المنطقة الاقتصادية التي تسير فيها السفن والناقلات البحرية فهي تبدأ من نهاية

المياه الإقليمية إلى عمق 200 ميل بحري (370.4 كلم)، وللدولة المحاذية الحق في استغلال الثروات الموجودة فيها.

كما تتمتع بالحق في أن تسير فيها دوريات رقابة، وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية في نطاقها،

لكن ليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها. اما تسمية (المياه الدولية) او اعالي البحار فتعتبر ملكا مشتركا

بين جميع الدول لأهميتها بالنسبة للتجارة الدولية ومختلف النشاطات المتصلة بها، وتتمتع الدولة أو الدول المحاذية لها بحقوق سيادية تُعطيها الأولوية

في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة، كما لها حقُّ ملاحقة السفن فيها شرط أن تكون عملية الملاحقة انطلقت من مياهها الإقليمية.

وعلى الدولة المحاذية للمياه الدولية تقديم المساعدة فيها للسفن المنكوبة أو التي تواجه مصاعب، كما عليها التصدي للقرصنة البحرية والاعمال

التجارية الغير شرعية كتجارة المخدرات وغير ذلك من المخالفات والجرائم,وتُثمل المياه الدولية أكثر من 64% من مساحة المحيطات.

يصطدم التعريف العام الممنوح لأعالي البحار بإشكالات تجعله غير دقيق، ففي البحار الضيقة تتداخل مناطق نفوذ الدول في أعالي البحار

مما يتطلب التفاهم على التعايش فيها، وغالبا ما يُؤدي اكتشاف المصادر الطبيعية إلى نشوب خلافات بين الدول.

ومن أبرز هذه الأمثلة حقول الغاز المستكشفة في شرقي البحر المتوسط والتي هيمنت عليها إسرائيل ويطالب لبنان والسلطة الفلسطينية ببعضها.

وكذلك التوتر السائد في بحر الصين الجنوبي بين الصين وكوريا وفيتنام واليابان حول السيادة على الجزر المنتشرة في المنطقة.

وتداخل المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة بين بريطانيا وفرنسا في منطقة القنال الإنجليزي. وبعد هذه اللمحة البسيطة التي تأخذنا الى الازمة الحالية

في احتجاز ايران للناقلة البحرية البريطانية في مضيق هرمز رداَ على احتجاز ناقلة النفط الايرانية في جبل طارق وتأثيرها على النشاط الاقتصادي

في المنطقة, اِذ يمثل المردود الاقتصادي عن مضيق هرمز مايقارب 44% من اقتصاد العالم سنوياً. وهذا الخلاف الايراني البريطاني ليس حديث

الساعة, بل منذ قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979 تذبذبت العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال الملاحة والتجارة البحرية, ففي عام 2002

عندما رفضت إيران تعيين “ديفيد ريداواي” سفيرا جديدا لبريطانيا، ووصفته بالجاسوس انتكست العلاقات مرة أخرى وتدهورت أكثر عندما استولت إيران

على ثمانية بحارة بريطانيين بسبب دخلوهم المياه الإقليمية في منطقة نهر اروند. لكن بعد بضعة أيام أعلن الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد في

مؤتمر صحفي أنه تم العفو عن البحارة وسيطلق سراحهم بعد المؤتمر مباشرة.وضلت العلاقة بين البلدين متدهورة وتم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي

لكلا البلدي حتى يوليو 2013 ، بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني أعلنت المملكة المتحدة انها تدرس تحسين العلاقات مع إيران “خطوة بخطوة”.

في 20 فبراير 2014، تمت إعادة فتح السفارة الإيرانية في لندن واتفقت الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية. في 23 أغسطس 2015،

أعيد افتتاح السفارة البريطانية في طهران رسميًا.

المصادر:

كتاب القانون الدولي للامم المتحدة

وكيبيديا(الموسوعة الحرة)

كتاب ( كريستوفر كولومبس واكتشاف اميركا)