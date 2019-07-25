بعد زيادة التهديدات .. بريطانيا تكلف سفنها الحربية بمرافقة ناقلاتها في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، في بيان أن البحرية الملكية البريطانية سترافق ناقلات النفط التي ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الدفاع “لقد كلفت البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء بشكل فردي أو في مجموعات، في حالة إعطاء إشعار كاف بمرورها”.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على “التهديد المتزايد للنقل البحري في الخليج”.

وأضافت وزارة الدفاع: “تعد حرية التنقل أمرًا ضروريًا لنظام التجارة العالمي والاقتصاد العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عنه”.

ويأتي هذا القرار بعد أن استولت إيران على ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة في مضيق هرمز، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وفقًا لشركة Stena Bulk، الشركة التي تشغل الناقلة المضبوطة، فإن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة آمنون.

صدر البيان بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بوريس جونسون.