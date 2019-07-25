تسـاؤلات – للشاعر الألماني هاينريش هاينه (1797 – 1856) – مع فيديو بلغة ألمانية –

ترجمة بهجت عباس

عند البحـرِ، بحـرِ الليل المهجـور ،

يقـف فتـى يافـع،

قلبـه يجيشُ تحـرّقـًا ،

رأسُـه ملـؤهُ الظّنـون ،

وبشَـفَـتَـيْن كئيـِبَـتَـيْنِ

يسألُ الأمـواجَ :

“آه حُـلّـوا لي لُـغـزَ الحياة ،

اللُـغزَ المُبـرِّحَ الأزليَّ ،

الذي فَكَّـر فيه بعضُ رؤوسِ

البشر من قبلُ ،

رؤوسٌ في قبّعـات مُطَلسَمة .

رؤوسٌ في عمـائـم ،

وبيرياتُ سـود ،

رؤوسٌ بشَعْـرٍ مُستَعـار

وألوفٌ أخرى فقـيرة ،–

رؤوسُ بشرٍ تتصّببُ عرقـاً-

خَبِّـريني، ماذا يعني الإنسان ؟

من أين أتى ؟ أين يمضي ؟

من الذي يسكن هناك في

الأعالي على النجوم الذَّهبية ؟ “

تُـتَمـتِمُ الأمواجُ تمتمَـتَها

الأزلية ،

تهبّ الريحُ ، تسري الغيوم ،

تـُومضُ النّجـومُ ،

فاترةً وبـاردةً ،

وأحمـقُ ينتـظـرُ جواباً .

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