خلاف بين التيار الديني والمدني بتحالف “سائرون” يهدد بانهياره

كشفت مصادر مطلعة داخل تحالف سائرون، الأربعاء، عن وجود خلاف داخل التحالف بين الحزب الشيوعي والتيار الصدري، بعد اعتماد نظام سانت ليغو 1.9، بقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المصادر، ان “التيار الصدري، صوت لصالح اعتماد نظام سانت ليغو 1.9، بقانون انتخابات مجالس المحافظات، الأمر الذي اعترض عليه الحزب الشيوعي، كونه يهمش الكتل والاحزاب الصغيرة”.

وبينت المصادر ان “هذا الخلاف دفع الحزب الشيوعي الى التفكير بالخروج من تحالف سائرون، كما دفع الحزب الشيوعي الى خوض الانتخابات المحلية، بعيدا عن التيار الصدري، وضمن تحالفات انتخابية جديدة، سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة”.

ويملك تحالف “سائرون” 54 مقعدا في البرلمان العراقي.

وصوت البرلمان العراقي اخيرا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، عبر اعتماد طريقة “سانت ليغو” في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

يُشار إلى أنّ طريقة “سانت ليغو” هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.