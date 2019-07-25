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دعوى قضائية ضد وزير المالية العراقي

اعلن النائبان انعام الخزاعي وجواد الموسوي عن “سائرون” برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية فؤاد حسين.
وتأتي الدعوة قبل ايام من جولة مفاوضات مقررة بين بغداد واقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة.
وتتجه أزمة تصدير النفط عبر أراضي الإقليم بين الحكومتين نحو الحل، ومع تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر أن يشهد الشهر المقبل إنهاء تلك التفاصيل في ظل وجود نية مسبقة من القادة الكورد لحل هذا الإشكال، وهو ما اكده رئيس حكمة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

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