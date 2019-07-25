رئيس الجمهورية يعزي بوفاة السبسي

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وعبر رئيس الجمهورية عن تعازيه ومواساته وتعازي الشعب العراقي الى الشعب التونسي بهذا المصاب، “سائلاً العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وكانت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، ذكرت نقلا عن نور الدين بن تيشة، المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، أن الرئيس السبسي أدخل المستشفى العسكري الأربعاء (24 تموز 2019).

وذكرت الوكالة، أن “آخر نشاط للرئيس التونسي يعود إلى يوم الإثنين الماضي عندما استقبل بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي”.

وكان السبسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد غادر المستشفى العسكري في تونس مطلع شهر يوليو الجاري نحو مقر إقامته بقرطاج وذلك “بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة”، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية وقتها.

ووقع السبسي، في الخامس من الشهر الجاري على أمر يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر، كما وقع في نفس اليوم، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه “بهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل. والرحمة والمغفرة للفقيد الكبير ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس (25 تموز 2019) وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد ساعات من نقله للمستشفى العسكري اثر تدهور حالته الصحية.