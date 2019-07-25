روحاني: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة

مسؤول: لندن أرسلت وسيطاً إلى إيران لطلب تحرير الناقلة المحتجزة

طهران – رزاق نامقي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الأربعاء إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات عادلة لكن ما لم تكن هذه المفاوضات تعني الاستسلام. ولم يذكر روحاني ما هي المحادثات التي يعنيها، لكن بدا أنه يشير إلى مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 مع إيران، لكنه قال إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني وفقا لموقعه الرسمي (مادمت مسؤولا عن الواجبات التنفيذية للبلاد، فنحن مستعدون تماما لإجراء مفاوضات عادلة وقانونية وصادقة لحل المشكلات). وأضاف (لكن في الوقت نفسه لسنا مستعدين للجلوس إلى طاولة الاستسلام تحت مسمى المفاوضات).وقال محمد محمد جلبايجاني رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني امس الأربعاء إن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران في الأسبوع الماضي، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم شبه الرسمية. وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجزت طهران الناقلة ستينا إمبيرو وقالت إنها اصطدمت بقارب بصيد. ولم يذكر جلبايجاني أي تفاصيل بشأن زيارة الوسيط البريطاني لكنه أشار بنبرة ساخرة لتدخل بريطانيا أثناء الحقبة الاستعمارية في الشؤون الإيرانية. وقالت وكالة تسنيم نقلا عنه البلد الذي كان يعين يوما وزراء ومحامين في إيران وصل به الحال إلى أن يرسل وسيطا يتشفع لتحرير سفينته.