عفرين .. مقتل واصابة 9 من افراد المليشيات واستمرار عمليات الخطف بالمدينة

أكدت مصادر حقوقية سورية ، اليوم الخميس ، مقتل وإصابة 9 مسلحين من افراد الميليشيات الموالية للجيش التركي في هجوم نفذه مجهولون يعتقد أنهم موالون للوحدات الكوردية في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، إن مسلحين مجهولين قاموا بمهاجمة مواقع تابعة لـ فيلق الشام في قرية فافرتين بناحية شيراوا بريف مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم قيادي بفيلق الشام وجرح ثلاثة عناصر آخرين.

وفي شأن متصل ، قال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إن جماعة مسلحة تتبع مليشيا “الجيش الوطني” المدعوم من انقرة في عفرين اختطفت الدكتور كمال جعفر، وابلغت ذويه بضرورة دفع فدية مالية للافراح عنه.

وتلقت زوجته المقيمة في أوربا اتصالاً من المجموعة مطالبين إياها بإرسال مبلغ ثلاثة آلاف دولار إلى مكان محدد في إدلب ، مقابل إطلاق سراح زوجها أو سيتم قتله.