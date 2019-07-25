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ليال عبود و سر الاجندة الصيفية

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كما هي العادة في كل عام يكون موسم الصيف مختلفاً على المستوى الفني مع الفنانة اللبنانية ليال عبود التي تبدو أجندتها مليئة بالحفلات و المهرجانات و مناسبات الزفاف في لبنان و عدد من الدول العربية بالتزامن مع التحضير لاغنية جديدة سترى النور في المرحلة القليلة المقبلة .

و ضمن إطار النشاطات الغنائية المتواصلة , أحيت ليال سهرة فنية في مربع ” بلازا بالاس ” – طبرجا بحضور حشد من محبي فنها الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية الى جانب مجموعة من المغتربين و السواح العرب , حيث طغى الرقي و الانسجام على الامسية التي دامت حتى ساعات الصباح الاولى و قدمت خلالها عبود عدد من أغنياتها الخاصة و ابرزها ” حاضر يا مستر ” و ” يا عنب يا مشمش ” و ” مش ح ابكي خلاص ” وغيرها من الاعمال التي كانت لها بصمتها المميزة في الاجواء وسط تفاعل الساهرين .

ليال عبود شكرت الحاضرين على ثقتهم و قالت : فرحتي بوجودكم لا توصف على أمل ان يبقى الفرح الضيف الدائم في لبنان بلد الابداع و الجمال .

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