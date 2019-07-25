مجزرة بحق عائلة ’’عربية’’ تتكون من 8 اشخاص جنوبي كركوك

أفاد مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء داقوق، ادريس حاج عادل، الخميس 25 تموز 2019، بارتكاب تنظيم داعش مجزرة بحق عائلة متكونة من 8 أشخاص، جنوبي محافظة كركوك.

وقال حاج عادل إن “عائلة عربية القومية تتكون من ثمانية اشخاص تسكن قرية افتخار التابعة لقضاء داقوق، توجهت ليل ، الاربعاء 24 تموز 2019ـ الى مركز القضاء ، واعترض طريقها مسلحون بداعش وتم قتلهم بالكامل”.

وأضاف أن ” العائلة تتكون من امرأتين واربعة اطفال مع رجليين اثنين وتم قتلهم جميعا على يد تنظيم داعش بالطريق الرابط بين القرية وقضاء داقوق”.

وأعلنت وزارة الداخلية، الاثنين 8 تموز 2019، إحباط محاولة لاستهداف قضاء داقوق في محافظة كركوك، بصاروخ موجه.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والأمن بالمحافظة، في بيان أن “القوات الأمنية وبناءً على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء (حسين عبد الهادي محبوبه)، بمتابعة الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية، ضبطت صاروخا موجها لاستهداف قضاء داقوق”.

وأضاف البيان، أن “القوات الأمنية فككت الصارخ وسلمته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.