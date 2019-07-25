مسرور بارزاني يجتمع بوفد رفيع من الحكومة الاتحادية

بدأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس ، اجتماعاً مع وفد الحكومة الاتحادية الذي يزور اربيل لبحث المشاكل العالقة بين الجانبين .

ووصل في وقت مبكر من اليوم الخميس ، الى اربيل ، وفد رفيع من الحكومة الاتحادية لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في اقليم كوردستان تمهيداً لإيجاد ارضية تهدف لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وهذه اول زيارة رسمية يجريها وفد اتحادي منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

الوفد العراقي الذي وصل فجر اليوم الى مطار اربيل يضم كل من وزير المالية نائب رئيس الوزراء الدكتور فؤاد حسين ، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ، ووزير النفط ثامر الغضبان ، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي .

وتأتي زيارة الوفد العراقي عقب زيارة لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي رفيع الى بغداد بعد تسنمه منصبه ، وقد التقى الوفد بالرئاسات العراقية الثلاث .

وكان بارزاني قد اعلن في اول خطاب له امام برلمان كوردستان استعرض فيه برنامجه الحكومي، بعد ادائه اليمين رئيساً للحكومة الجديدة ، ان إقليم كوردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز “شراكة مستقرة وبناءة” مع الحكومة الاتحادية في العراق والاستفادة من الفرصة المواتية ومعالجة كل المشاكل القائمة على اساس الدستور.

وتابع “تريد اربيل وبغداد الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون”.

وبين بغداد واربيل جملة ملفات عالقة منها ، النفط ، المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ، ومستحقات البيشمركة من الموازنة الاتحادية ، بالاضافة لقضايا اخرى تراكمت خلال السنوات الاخيرة .