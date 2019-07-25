مصدر يكشف عن هوية سفارة عربية في العراق تلقت تهديدات

تمكنت المفرزة الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، من إلقاء القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل، هدد إحدى السفارات العربية بالبلاد.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مصدر قوله إن “السفارة المهددة هي اللبنانية”، ولم يتسن معرفة الدافع وراء تهديده السفارة.

وذكر مكتب المفتش العام في الداخلية في بيان، أن “العملية تمت على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش من إحدى السفارات العربية العاملة في العراق، ادعت فيها تلقيها تهديدا بالاستهداف من قبل أحد الأشخاص القاطنين في محافظة بابل”.

وأضاف البيان أن “مديرية التحري والتحقق تمكنت من جمع المعلومات عن الشخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بالتنسيق مع القضاء”.

وأشار البيان إلى أن “الجهات المعنية تمكنت في غضون يومين فقط من التوصل إلى الشخص والتعرف عليه، حيث ظهر أنه طبيب بيطري يسكن محافظة بابل جنوب بغداد، وأنه قام بالفعل بتهديد السفارة، وعلى إثر ذلك حصلت مفتشية الداخلية على أمر قضائي بالقبض عليه، صادر من قاضي تحقيق محكمة الحلة”.

وأكد البيان أن “المتهم اعترف بجريمته وصدق اعترافه قضائيا وأحيلت قضيته إلى قاضي تحقيق محكمة الرصافة ببغداد الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق”.