مقتدى من جديد!!

سلوان التميمي

صدرت قائمة جديد عن لجنة مقتدى لمكافحة الفساد في التيار الصدري هذه القائمة ضمت حوالي ٢٤ اسم سبق وان تبرأ منهم التيار من على منبر الجمعة لكنهم واصلوا اعمالهم الفاسدة والحاقدة ضد الشعب العراقي.

التدقيق في لقائمة وملاحظة الجرائم امام كل اسم يثبت بما لايقبل اللبس ان جرائم الخطف والقتل والسطو والتجاوز على الممتلكات العامة والابتزاز مصدرها هذا التيار الذي بدا عمله بأغتيال عبدالمجيد الخوئي في ضريح الامام علي ثم بدأت الحكاية لتثمر فساد عم البلاد وشمل العباد هذا التيار الولود انجب كل انواع الانحراف وخرج كل المنحرفين في الشارع العراقي اليوم بلاشريك له ومن يتهم اي جهة سياسية اخرى بالفساد فهو احد اثنين اما جاهل او متجاهل المليشات بكل اشكالها وتجاوزاتها تخرجت من جدران هذا التيار الفساد بكل انواعه المعروف والمستحدث مارسه واشاعه هذا التيار ،المحاصصة والتبرا من الحكومة بعد اخذ الحصة فساد جديد سنة ومارسة مقتدى وتياره النسب التي تستحصل من المشاريع فساد جديد سنة مقتدى وتياره اللجان الاقتصادية مصطلح اوجده مقتدى وتياره، الهتاف والشعار الذي يخالف الواقع طريق جديد فتحه مقتدى وتياره، فهو يقول مالايفعل التجاوز على الاملاك العامة وبيع اراضي الدولة اسلوب جديد اكتشفه مقتدى وتياره فكل المجمعات المتجاوزه اسسها واقامها تيار مقتدى، ثم لحقه الآخرين من خريجوا مدرسته الفاسدة.

مناسبة حديثنا هذا امرين الامر الاول قائمة الفاسدين وهي كلمة حق يراد بها باطل، كون مقتدى يعلن اسماء هؤلاء لاستغفال اتباعه بأنه يكافح الفساد ولكن يطمئن هؤلاء بالباطن، وعلى طريقة اياك اعني واسمعي ياجاره، فلوكان مقتدى جاد لقدم اوراق هؤلاء الى القضاء وساعد على القاء القبض عليهم لكن مقتدى يعرف ان كل واحد من هؤلاء المعلنة اسمائهم يمتلك عصابة تتحدى الدولة ولايمكن القبض عليهم بسهولة واذا حصل واعتقل احدهظ فهناك عناصرة المنتشرة في دوائر الدولة تتولى

الدفاع عنهم او حتى تهريبهم وقضية مدير عام المستلزمات الزراعية ليس ببعيدة عنا حينما هربه جواد الشهيلي ثم اغلقت القضية الامر الثاني قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقر في مجلس النواب بدفع ودفاع كتلة سائرون ثم سرعان ماتبراو منه ورفعوا شعار معارضته فأذا كانوا لايريدون تمريره لماذا لم ينسحبوا من الجلسة وهم الكتلة الاكبر.

ياعالم ياناس ياشعب عراقي ياشيعة ياسنة يااكرد ياتركمان يامسيح يا ايزيدية ،اقسم لكم وانا المطلع ان كل مايجري في العراق من فساد وجريمة واختلاس ومحاصصة وسرقات وتعطل الاعمار والبطالة وتهريب المخدرات والانتحار وقبلها الطائفية والقتل على الهوية وترشيح الفاسدين والملاهي وصالات القمار والخنثيين والمتعميين والمتمرجعين والمتشيخين وتجار الازمات واغنياء الازمة والادعياء والساحرين كلها نتاج مقتدى وتياره ياامة العراق راجعوا ودققوا ستجدون ان العراق ومايعانية من جراح سببها مقتدى وتياره وخريجيه من فصائل مسلحة متمردة تابعوا كل انحراف وانسبوه تجدون ان اصله يبدا من هذه الجيفة التي ابتلى بها البلد يااصحاب العقول الراجحة ياابناء العشائر الاصيلة ايها الحريصون يامن تحترق قلوبكم على البلد وابناءه هنا الداء فهل فيكم قدرة على استئصاله ليتعافى الجسد!

ايها الساسة وان فسد اغلبكم ايها السجناء الاحرار ياضحايا رفحاء ياذوي شهداء مواجهة البعث مقتدى وتياره هو وريث لمن عانيتم وتعانون بسببه ياضمير الامة ياشرف الحرائر يا اتباع الديانات بمختلفها هنا تكمن المصيبة فهل فيكم رشيد يرفع صوته ليقضي على هذا الوباء ليعود العراق الى طبيعته.

لاتقولوا حاقد ولا تقولوا كاره ولاتغرنكم شعاراتهم وادعاءاتهم فكبيرهم كلب وصغيرهم زاني راجعوا تاريخهم فردا فردا كان افضلهم يحلم بحذاء جديد من اين لهم المليارات؟ معظمهم ابناء عوائل فقيرة و كانوا يمارسون مهن بسيطة واغلبهم يسكن بالايجار من اين لهم هذه القصور والعقارات والاملاك!

معقولة عجزت عقولكم عن اكتشاف حقيقة هؤلاء! ابودرع ماكان يعرف بيه مقتدى وبجرائمه؟ مايعرف بيه اعضاء التيار الصدري الاخرين! اقولها لكم مقتدى ولجنته المشكلة من حرامية ولصوص معروفين على رأسهم علي التميمي ينفذون خطة استغفالية جديدة تمهيدا لانتخابات مجالس المحافظات كي يعود الهمج الرعاع ليصوتوا من جديد كما شكل سائرون بعد تظاهرات وشعارات وبراءات من نواب ووزراء الاحرار ليمرر خطته على الهمج ويذهبوا للتصويت والتزوير والتهديد لتحصل سائرون على المقاعد وتحصل على الوزارات والان لعبة قوائم الفاسدين الى متى قولوا كفى!!!