مقتل ضابط بشرطة مكافحة الاجرام في كركوك على يد الشرطة الاتحادية اثر ’’مشادة كلامية’’

أفاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بمقتل ضابط في شرطة مكافحة اجرام كركوك، على يد منتسبين في الشرطة الاتحادية إثر ’’مشادة كلامية’’ بينهما.

وقال المصدر في حديث إن “ضابطاً من شرطة مكافحة الاجرام بكركوك، قتل قبل قليل من قبل قوات الشرطة الاتحادية في قرية دارا بعد حدوث مشادات كلامية بين قوات الشرطة الاتحادية وضابط في شرطة مكافحة اجرام داقوق يدعى محمد قاسم”.

وأوضح، أن المشادة “تطورت الى إطلاق نار من قبل منتسبي الشرطة الاتحادية مباشرة على الضابط، ما أدى الى مقتله في الحال”.

وكان مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء داقوق، ادريس حاج عادل، قد أفاد الخميس (25 تموز 2019)، بارتكاب تنظيم داعش مجزرة بحق عائلة متكونة من 8 أشخاص، جنوبي محافظة كركوك.

وقال حاج عادل إن “عائلة عربية القومية تتكون من ثمانية اشخاص تسكن قرية افتخار التابعة لقضاء داقوق، توجهت ليل الاربعاء (24 تموز 2019) الى مركز القضاء، واعترض طريقها مسلحون بداعش وتم قتلهم بالكامل”.

وأضاف، أن “العائلة تتكون من امرأتين واربعة اطفال مع رجليين اثنين وتم قتلهم جميعا على يد تنظيم داعش بالطريق الرابط بين القرية وقضاء داقوق”.

وأعلنت وزارة الداخلية، الاثنين 8 تموز 2019، إحباط محاولة لاستهداف قضاء داقوق في محافظة كركوك، بصاروخ موجه.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والأمن بالمحافظة، في بيان ، نسخة، أن “القوات الأمنية وبناءً على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء (حسين عبد الهادي محبوبه)، بمتابعة الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية، ضبطت صاروخا موجها لاستهداف قضاء داقوق”.

وأضاف البيان، أن “القوات الأمنية فككت الصارخ وسلمته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.