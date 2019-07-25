من أرسل بعران الدواعش الى جبل شنكال وهناك الصياد الأيزيدي.؟

أمركم غريب وعجيب ياااااااااااااااااااااا ( أميركا ) و67 دولة ما تسمى بالتحالف الدولي والجيش العراقي والحشد الشعبي وعصابات PKK وغيركم الموجودون والمنتشرون ومنذ زمن في أطراف جبل شنكال / سنجار الشامخ القاهر المحطم لرأس كل محتل ومعتدي قبل الآن وبعد الآن وهناك أخبار عربية غربية مخابراتية متسربة هنا وهناك.؟

تقول بأن حوالي ( 1000 ) كلب داعشي قادم من الأراضي السورية المحتلة المدمرة عمدآ ولمصالح أقليمية ووووووووووووووو قد دخلوا الى الأراضي العراقية الغربية.؟

السؤال والرأي الشخصي الدائم وهو ( من ) أرسلهم ومن عرف عددهم ومن غض النظر عنهم ومن أغلق ( القمر ) الصناعي والكامرات ووووووووولحين مرورهم وعمدآ.؟

أسئلة كثيرة ومتعددة ومتشابكة وبحاجة الى ( الجرأة ) والصراحة والحق والضمير وأن كانت هناك الحق والحقوق الفعلية لأهل شنكال ومن جانب الجميع قبل الآن وبعد الآن.؟

في صباح يوم أمس ( الأربعاء ) المقدس أيزيديآ قرأنا وسمعنا ووصلتنا أخبار ومعلومات واردة من جانب الأسود والأبطال الأيزيدية الشنكالية.؟

الواقفة الصامدة على قمم وسفوح جبل شنكال وأطرافه المنيعة والحارقة لكل معتدي وبعد الآن بأن هناك البعض من ( بعير ) البعران الداعشية اللعينة الفاشلة الساقطة الميتة ومسبقآ في تسلق الجبال قد أستغلوا ( الخيانة ) والمصالح والرشاوي والفساد الأداري الحالي في المنطقة هذه الأيام وخبؤا أنفسهم في وديان الجبل وأطراف سهل ( قه راجى سيكر ) ومن الجهتين الجنوبية عند قرية ( خانا شهه وانيا ) الجنوبية وقرية المرحوم ( كورمز ) الشمالية.؟

أملآ بعمل ( حفرة ) الجرذان والمخابئ والمعسكرات لهم هناك وبعد الآن.؟

لكن وهيهات وبعد الآن فتصدى لهم الشباب الأيزيدي والمتطوعون ومن كافة الفصائل هناك ولالالالالالالا حاجة الى ( التفرقة ) بينهم وتشخيص الأسماء والحقيقة ستعلم الجميع………؟

قتلوا من حاول المقاومة الجبانة وفجر البعض منهم أنفسهم خوفآ وذهبوا الى ( الملاهي ) والجنة الداعشية القذرة المزعومة ومزبلة التأريخ وبعد الآن……………..؟

سأختتم هذا ( الرأي ) والكلام الشخصي الدائم والقول …………………….

لالالالالالالالالالالالا صديق ( صادق ) الأهداف للأيزيدي الشنكالي وبعد الآن سوى أنفسهم.؟

لالالالالالالالالالالالالا حركة وحزب قومي وأشتراكي وسياسي وديني وطائفي وتجاري ووووووووبينهم ولم ولن تحميهم من الهجمات العدوانية عليهم وبعد الآن سوى أنفسهم.؟

أحسنتم ووفيتم يااااااااااااااااااا أسود وأبطال جبل شنكال الشامخ………….

الخزي والعار للخونة وتجار القومية والدين في كل زمان ومكان وقبل الدواعش القذرة.؟

بير خدر الجيلكي

المانيا في 25.7.2019