نظف عقلك كما تنظيف حذائك!

نور الربيعي_ بغداد

تشير معظم الأحاديث والكتب، ان أعظم الأشياء وأول المخلوقات التي خلقها

الله تعالى هو “العقل” حيث الرواية المشهورة، عندما أمر الباري عز وجل

وطلب من العقل ان يقبل فأقبل، وأن يدبر فأدبر، فقال تعالى بك أثيب وبك

أعاقب، فبالعقل وصل الإنسان إلى أعظم الاكتشافات، وبالعقل ارتقت الشعوب،

وبه تطورت الحياة بكل مجالاتها، لقد كرم الباري تعالى بني الانسان على

سائر المخلوقات بوجود العقل، لكن مع كل هذا التكريم الا ان البعض الكثير

لم يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ولم يقدم خيراً من خلال نعمة

العقل، لم ينتبه احداً يوماً الى ان يقوم بمراجعة افكاره وتنظيف عقله من

أوساخ الدنيا التي تملئ العقول، (حيث يقول الكاتب الانكليزي جورج برنارد

شو، ما أجمل النظافة ، ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا).

من خلال ما تقدم لعلها تكون دعوة للجميع وانا أولهم، أن نعمل على تنظيف

عقولنا واستخدام أفضل الطرق للتفكير الايجابي، والابتعاد عن الفكر السلبي

الذي يهدم المجتمعات ويحطمها،

والعمل على نشر الوعي والثقافة بين أطياف المجتمع على مختلف أطيافهم،

وبأن تسود قيم الأخلاق بين أفراده، ومن أجل نبذ التصرفات غير المقبولة

والبذيئة،

ونحيى حياه راقيه يسودها الحب والوئام

ونعمل على تقديم أفضل الخدمات في شتى المجالات، وأهمها حرية الرأي

والتعبير والاعتقاد لأن أهم ما يميز ثقافة الإنسان هو امتلاكه عقلاً

نقياً ونضيفا خالياً من الفكر السلبي الذي ينهي المجتمعات ويقضي عليها.