نقابة صحفيي كوردستان تعلن موقفها من “زيارة صحفية لاسرائيل”

اعلن مجلس نقابة صحفيي كوردستان التضامن مع نقابة صحفيي فلسطين.

وذكر بيان لنقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين “تناولت وسائل الاعلام هذه الايام خبرا عن ذهاب وفد من صحفيي العراق والدول العربية الى اسرائيل، اذ نحن في مجلس نقابة صحفيي كوردستان وبهذه المناسبة نعبر عن تضامننا الكامل مع زملائنا في النقابة الفلسطينية في قضيتهم الوطنية وقضاياهم المهنية”.

واضاف “ندعم قضية الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق كل القرارات الدولية التى تخص الشعب الفلسطيني”.

وكانت نقابة الصحفيين العراقيين اعلنت انها ستتخذ اجراءات عقابية تجاه صحفيين ينوون زيارة اسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته الأحد الماضي أن الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق.

وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملموسة من أجل تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية، وبالأخص الخليجية، في مواجهة “الخصم المشترك” إيران.