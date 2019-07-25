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هجوم مسلح يسفر عن إصابة دبلوماسي بيلاروسي في أنقرة

تعرض أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية البيلاروسية في العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، لهجوم مسلح، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين، أن مستشار الشؤون الإدارية في السفارة البيلاروسية ألكسندر بوغانشيف قد تعرض إطلاق نار من قبل جاره التركي، بعد نقاش بينهما.

لافتاً إلى أن الجار التركي هو ضابط متقاعد، وأنه انتحر بنفس السلاح الذي أطلق منه النار على الدبلوماسي البيلاروسي.

وقال جاويش أوغلو إن وضع الدبلوماسي مستقر حالياً.

من جانبه أكد والي أنقرة أن الحادث يعود لخلاف بسيط، نافياً أن تكون وراءه دوافع سياسية

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