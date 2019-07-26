إنطلاق حملة خليها تفسى بعد هزيمة مصر بكاس امم أفريقيا ورفض ضم المسيحيين بالاندية المصرية

بيان صحفى

انطلقت حملة خليها تفسى بعد الفضيحة الكروية التى تسبب بها الفريق المصرى الشهير بالساجدين بعد ان تمسك المسئولين باتحاد الكرة المصرى بالشعارات الدينية الوهابية التى ظهرت بدعم لاعب المنتخب صاحب فضائح التحرش الجنسي بغير المسلمين وذلك ابان مسابقات كأس أفريقيا التى أقيمت بالقاهرة وإيماناً بما نادى به شيوخ السلفية تجاه الأجنبيات وخروج الفريق بعد الدور الاول

واهدفت الحملة بحسب الناشط زيدان القنائى المدافع عن الاقباط الى مقاطعة جميع الفرق الرياضيه بما فيها القومية بعد تعمد العديد من روؤساء ومدربى الأندية المصرية اضطهاد المسيحيين وذلك حتى يتم ضم لاعبان مسيحيان على الأقل بكل منها على ان يشارك بكل مباراة واحد منهم على الأقل تحت شعار فصل الدين عن الرياضة والبعد عن التمييز والتعصب الدينى الأعمى الذى اصاب جميع مؤسسات الدولة

بيان صحفى

انطلقت حملة خليها تفسى بعد الفضيحة الكروية التى تسبب بها الفريق المصرى الشهير بالساجدين بعد ان تمسك المسئولين باتحاد الكرة المصرى بالشعارات الدينية الوهابية التى ظهرت بدعم لاعب المنتخب صاحب فضائح التحرش الجنسي بغير المسلمين وذلك ابان مسابقات كأس أفريقيا التى أقيمت بالقاهرة وإيماناً بما نادى به شيوخ السلفية تجاه الأجنبيات وخروج الفريق بعد الدور الاول

واهدفت الحملة بحسب الناشط زيدان القنائى المدافع عن الاقباط الى مقاطعة جميع الفرق الرياضيه بما فيها القومية بعد تعمد العديد من روؤساء ومدربى الأندية المصرية اضطهاد المسيحيين وذلك حتى يتم ضم لاعبان مسيحيان على الأقل بكل منها على ان يشارك بكل مباراة واحد منهم على الأقل تحت شعار فصل الدين عن الرياضة والبعد عن التمييز والتعصب الدينى الأعمى الذى اصاب جميع مؤسسات الدولة