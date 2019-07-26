Posted on by

إنّها الْنِسرينْ ..إلى الْصَديقَة نِسْرين ايراني في يَوْمٍ ميلادِها ، وِوَفاءً لَها

إنّها الْنِسرينْ
إلى الْصَديقَة نِسْرين ايراني في يَوْمٍ ميلادِها ، وِوَفاءً لَها
بِقَلَم : شاكِر فَريد حَسَن
هِيَ كَزهْرِ الْنِسْرينْ
اسْمٌ وَمُسَمّى
مُبْتَدأٌ وَخَبَرْ
نَتَضَوَعُ عًبيرَ روحِها
مِنْ عَبَقْ كَلِماتِها
في عيدِها يَحْلو الْغناءْ
وَالْنَشيدْ
هِيَ أخْتٌ لَمْ تَلِدَها أُمّي
وَصَديقَةٌ عَزيزَةٌ عَريقَةْ
مُعَتَقَةٌ كَعِنًبِ الْخَليلْ
مِنْ أجْمًلِ وَأوْفى الصديقاتْ
وَهِيَ بالْفِطْرَةِ شاعِرَةِ الْعُذوبَةِ
وَالْنَبْض وَالإحْساسْ
نُعانِقُ نَرْجِسِياتِها كُلَ صَباحْ
وَنَسْبَحُ في دُنْيا الْخَيالْ
فَكَلِماتِها لَيْسَتْ كالْكَلِماتْ
وَلُغَتِها الْسِحر وِالْجَمالْ
تَصْطادُ مُفْرَداتِها
وَتُخْرِجَها كالْزُمِرَدَةِ مِنْ
الْأعماقْ
تَغْزِلُها كَخُيوطِ الْحَريرْ
وَتقدِمُها لنا شَرابًا
كَكوبِ شايٍ بالْميراميةْ
وَتَسْري كَالْدَبيبِ في أرواحِنا
فَتُنْعِشُ قُلوبنا
وَتَجْعَلُ نَهارنِا غيرْ
في عيدِكِ يا نِسْرينْ
نُرْسِلُ أحْلى باقات الْزُهورِ
والْرَياحينْ
والْتَمَنِيّات لَكِ بالْخَيّرِ والْسَعادةِ
وَالْفَرَحْ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close