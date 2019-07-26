الاحزاب الكوردستانية تطالب القيادة الكوردية بموقف من خوض الانتخابات بكركوك

طالبت الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الخميس القيادة الكوردية في اقليم كوردستان بتحديد موقفها من تعديل قانون الانتخابات المحلية، واجرائها في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال مسؤول مكتب الانتخابات في حزب الجماعة الاسلامية الكوردستانية في كركوك ريباز صابرعقب اجتماع جمع الاحزاب الكوردستاني اليوم ان تلك الاحزاب اكدت خلال الاجتماع على وحدة الصف، والرأي، والموقف.

واضاف ان “الكورد بحاجة الى وحدة الصف في كركوك أكثر من أي وقت مضى”، مردفا بالقول انه “يتعين على القيادة الكوردستانية ان تبذل جهودا أكثر جدية في تطبيع الاوضاع في كركوك وان تعمل على وحدة الصف و وحدة الموقف لكيلا تتكرر اخطاء الماضي في المحافظة”.

ونوه صابر الى ان الاحزاب ناقشت خلال الاجتماع تعديل قانون مجالس المحافظات وشمول كركوك بها قائلا انه “يتعين دراسة الوضع من الجوانب كافة وبعدها تعلن الاحزاب عن موقفها”.

ودعا القيادة الكوردستانية الى وضع خطوة جدية بالإعلان عن موقفها من الانتخابات المحلية في كركوك وان تتخذ التدابير اللازمة في مواجهة اي حدث او تطور يؤثر على وضع الكورد في المحافظة.

وعن امكانية خوض الكورد الانتخابات بقائمة موحدة قال صابر ان “ما نسعى اليه حاليا هو وحدة الصف والموقف، وان يكون موقف الكورد واحد تجاه تعديل القانون سواء كان جيدا ام سيئا”.

وعقدت الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك في وقت سابق من اليوم اجتماعا لمناقش خوض انتخابات مجالس المحافظات المتوقع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

والاجتماع الذي انعقد كان على مستوى مسؤولي المكاتب الانتخابية للإحزاب الكوردستانية حيث ناقشوا مسألة شمول مجلس النواب العراقي كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المجتمعين بحثوا ايضا مدى امكانية اجراء الانتخابات المحلية في كركوك في ظل الاوضاع الراهنة.

وتشير المعلومات ان المجتمعين سيرفعون تقاريرها الى قيادات الاحزاب التي من المؤمل ان تصدر موقفا موحدا حيال خوضها الانتخابات في كركوك.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم الاثنين على اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية اضافة الى التصويت على لتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.