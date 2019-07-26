الارهاب وان كان قطريا فهو وهابيا سعوديا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

يحاول الكثير من الاعلاميين والكتاب الخليجيين تحميل الارهاب لدويلة قطر ويتغابى هؤلاء المستكتبين ان الارهاب خريج المدرسة الوهابية، نعم قطر تتبنى المذهب الوهابي، والارهاب ينطلق من عقائد بن تيمية وبن عبدالوهاب، هل الدولة الاكبر الخليجية المحتظنة والناشرة للوهابية بالعالم حذفت عقائد التكفير لزعيمهم بن تيمية وبن عبدالوهاب وقطر رفضت ذلك،

كتب احد المستكبين من الدولة الحاضنة للارهاب الوهابي وبقرة الحلوب المفضلة للحلاب المستر ترمب المقال التالي

وساوس «نيويورك تايمز» عن قطر والصومال!

صحافي وكاتب ….

لم يشكك «خليفة كايد المهنّدي» المقرب من أمير قطر، الشيخ تميم، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في صحة التسجيل الذي نشرته الصحيفة عن مكالمة له مع السفير القطري (حسن هاشم) بالصومال، خلاصتها التشجيع على التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب، المبايعة لتنظيم القاعدة. الظريف في تعليق المهنّدي لـ«نيويورك تايمز» هو قوله إنه «كان يتحدث بوصفه مواطناً خاصاً وليس بصفته مسؤولاً حكومياً».

نعم تحدث المهندي بهذا الكلام الذي يتحدث به كل معتنقي الدين الوهابي جميعا، يقول

هذا عذر أفدح من ذنب، هل كون الإنسان خارج المناصب الرسمية يبيح له استباحة العمل الإرهابي؟! في التفاصيل،

اقول لهذا المستكتب طبق هذه القيم يا مجاري على نفسك هل انت طلبت من ولي امرك ان يصدر امر ……..للمؤسسة الوهابية الحاكمة في بلدك بحذف فتاوي الكتفير التيمية او فتاوي اسلحة الدمار الشامل لشيخكم صنيعة مستر هنفر للجمع مابين رجل دين بفكر بدوي مع زعيم قبلي طامح للسلطة من خلال التآمر على دولته الاسلامية، الشعب الصومالي والسوداني والعراقي والسوري واليمني والافغاني والباكستاني يقتل بسلاح دمار شامل بفتاوي التكفير الوهابية، الحمد لله الذي جعل غالبية الشعب السوداني يصرخون ويقولون المال الخليجي ووهابيتهم سوف تحرق السودان، يوم اول امس الاثنين الماضي وقعت عمليات إرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشو، تفجيرات شيطانية، وإطلاق نار كثيف خلّف 17 قتيلاً و15 جريحاً، تبنّى ذلك كله «حركة الشباب المجاهدين الوهابية » وهي فرع القاعدة الوهابي بالصومال والقرن الأفريقي.

والمبكي المضحك للاسف الغزوة الوهابية التي وقعت يوم الاثنين الماضي لم تستهدف هدف عسكري وانما استهدفت قافلة من الحجاج الصومالين بدعوى انهم اصحاب بدعة من المتصوفين وبما انفسم سنة متصوفة ايضا لم يسلموا من مخالب الشيطان، النابع من المدرسة الوهابية الخليجية، حسب تسجيلات الـ«نيويورك تايمز»، إذ وقعت التفجيرات قرب المطار الذي كان فيه فريق من الحجاج يتجهزون للسفر من أجل الحج ووقع منهم من وقع. ليس هذا فقط، فقبل أسبوع من هجوم الاثنين، وقع هجوم آخر خلّف 26 شخصاً في فندق جنوب الصومال، شعب الصومال يتعرض للقتل والذبح بشكل يومي دون تغطية اعلامية لان حركة الشباب الوهابية ابلغت الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي الذي ينقل اخبار الاغتيالات والانتهاكات يكون مصيره القتل، نقل لي صديق صومالي يقول الحركات الوهابية السلفية يدخلون للبيوت ويمسكون صاحب البيت، يقولون له هذه المرأة لمن، يقول لهم انها زوجتي، يقومون بتكتيفه، ويأتون عليها ويضعون اياديهم على رأسها ويقولون ثلاث مرات الله اكبر، ويمارسون معها الجنس، فقط بالقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ههههه ان شر البلية مايضحك، ويخرجون ويتركون الضحية اذا رحموها فبعض النساء يصطحبونهن معهم للمعسكرات تبقى عندهم اسبوع ويعيدوها لبيتها بعد ان يغتصبوها بطرق حيوانية،

المنطق والعقل الارهاب تقف خلفه الدول الخليجية الحاضنة والناشرة للوهابية ولايمكن تحميل دويلة قطر فقط،

رجال الاعمال الخليجيين يستأجرون مجاميع ارهابية لاستهداف شركات تابعة لدول خليجية ضمن الصراع الخليجي الخليجي، صراع الدول الخليجية الوهابية يمتاز بالهمجية المتوحشه،

واحلى نكته يقول هذا الإمعة الخنيث

هل سيلح الإعلام الأميركي ويلاحق الأدلة عبر العالم التي تدين حكام قطر وتكشف تحالفهم الشرير مع الجماعات الإرهابية من النصرة بسوريا، النصرة وهابية معظم قادتها من مواطنيكم الشيخ المحيسني هل تنكر يامجاري ليس من مواطنيكم، ويقول هذا الخنيث ان قطر تدعم الحشد بالعراق ههههههههه قطر تدعم فلول البعث اما الحشد تدعمهم الجماهير المليونية الشيعية والحكومة والبرلمان العراقي، وايضا اتهم قطر بدعم الحوثي باليمن هههههه قطر شاركت بالحرب ضد الحوثي باليمن وانتم وقطر وبقية ابقار الخليج تدعمون القاعدة ولواء العمالقة الذي يضم رؤوس الارهاب الوهابي القاعدي الداعشي يأتمر في اوامر جيشكم واعلم ان الحوثيين هم المقاتلين الاشداء ضد القاعدة وداعش باليمن بشهادة المحللين الغربيين والامريكان، واقول لهذا المستكتب ان الجماعة المقاتلة بليبيا هي تنظيم وهابي وكذالك الدواعش بكل العالم هم وهابيون ،ودواعش سيناء المصرية لم يأتون من عالم حسي غير معروف بل هم وهابية يتخذون فتاوي بن تيمية وبن عبدالوهاب وسيلة وطريقة لقتل ضحاياهم، مهما فعلت يامجاري انت تريد ان تلقي التهمة على مبني للمجهول حتى يكون الفاعل مجهول لكن هيهات يامجاري الارهاب وهابي منكم وبكم وفيكم ولايمكن هزيمة الارهاب بدون حذف فتاوي بن تيمية وبن عبدالوهاب التكفيرية والتي تمثل سلاح دمار شامل مستمد من قاذروت اليورانيوم المنضب التيمية والى محمد عبدالوهاب الضال المظل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.