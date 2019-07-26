وجه البنك المركزي العراقي المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
والمتهمون الاربعة ريان الكلداني ووعد قادو وهما قادة في الحشد الشعبي، ومحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.
البنك المركزي يستجيب للعقوبات الامريكية ويجمد حسابات 4 عراقيين
وجه البنك المركزي العراقي المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.