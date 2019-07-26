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البنك المركزي يستجيب للعقوبات الامريكية ويجمد حسابات 4 عراقيين

وجه البنك المركزي العراقي المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
والمتهمون الاربعة ريان الكلداني ووعد قادو وهما قادة في الحشد الشعبي، ومحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.

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