البنك المركزي يستجيب للعقوبات الامريكية ويجمد حسابات 4 عراقيين

وجه البنك المركزي العراقي المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

والمتهمون الاربعة ريان الكلداني ووعد قادو وهما قادة في الحشد الشعبي، ومحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.