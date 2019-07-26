الجوية يخاطب اتحادي العراق وآسيا لاضافة خمسة ألقاب دوري

خاطبت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، باستعادة الالقاب غير المحتسبة للنادي، وهو الطلب الثاني الذي تقدمه ادارة النادي بعد الطلب الذي تم تقديمه خلال تموز من عام 2017، كما تم اشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان ان “الادارة فاتحت الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس بكتاب رسمي، للموافقة على أضافة البطولات التي توج بها القوة الجوية للسنوات (1961-1962-1971-1972-1973)، والتي ألغيت بسبب الحكومات السابقة والنظام البائد لتبديل اسم البطولة في ذلك الوقت”.

وتابع “لقد فاتحنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص الالقاب غير المحتسبة للقوة الجوية، من أجل اضافتها، والاتحاد الآسيوي قال لا مانع لدينا بشرط اضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم”.

واشار الزيدي الى ان “التاريخ لا يُلغى، والقاب الدوري التي حصل عليها القوة الجوية يجب أن تضاف لسجل النادي بأقرب وقت ممكن، ويجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بما يخص توثيق البطولات الرسمية التي حصلت عليها الاندية، من أجل توثيقها رسمياً واعتمادها لدى الاتحادين العراقي والآسيوي لكرة القدم”.